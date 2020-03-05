守望相助共抗疫 患难时刻见真情

当前，如何应对新冠肺炎疫情带来的共同挑战，是国际社会需要回答的迫切课题。疫情发生以来，中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度，同世界卫生组织和各国开展合作，以实际行动明确了自己的答案。在这方面，中国时刻在行动。

3月3日，中国同欧亚地区有关国家和组织代表举行新冠肺炎疫情防控工作交流视频会议。中方权威专家以及外交部、国家卫健委、海关总署代表，白俄罗斯、摩尔多瓦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、土库曼斯坦等6国医疗卫生部门、疾控中心、科研院校代表和上海合作组织官员坦诚交流，共话抗疫，共同见证了落实人类命运共同体理念的又一次实践。

疫情无国界，患难有真情

近来，白、摩、阿、格、亚等国相继出现确诊病例，疫情防控压力增大。土库曼斯坦等中亚国家也面临疫情输入风险。上海合作组织作为欧亚地区重要多边机制，密切关注地区国家疫情形势。上述国家和组织通过外交渠道表示，迫切希望学习借鉴中国防控经验，同中方加强疫情防控交流合作。

欧亚地区国家对华友好，上合组织是中国参与创建的区域合作组织。新冠肺炎疫情发生以来，地区国家领导人和上合组织秘书长纷纷来信慰问，官方和民间以援助物资、拍摄视频、创作歌曲等不同形式，向中国政府和人民表达真诚关心和坚定支持。中国民众对此高度评价。当然，在好朋友、好伙伴遭遇困难时，中国过去没有、现在和将来也不会坐视不管。外交部、国家卫生健康委和中国驻有关国家大使馆立即行动起来，在不到2个工作日内实现多方视频连线，由中方权威专家介绍情况、回答问题，解了外方燃眉之急。

相知无远近，万里尚为邻

视频会议当天，在北京和在千里、万里之外的各国首都阿什哈巴德、巴库、埃里温、第比利斯、基希讷乌、明斯克，各方专家70余人“比邻而坐”，通过17个分会场在线交流，共话抗疫。

为确保视频会议顺利举行，中国外交部会同前方使馆在前期多方协调、反复沟通。中国驻该国大使和外交官同外方保持密切联络，预先向外方提供《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）联合考察报告》等疫情相关材料供其预热，并提前收集外方关心的数十个问题供中方专家“备课”。

国家卫健委邀请中国疾控中心主任高福、中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友、北京大学第一医院感染科主任王贵强等3位权威专家参加视频会议。他们在抗击疫情的繁忙工作中同意拨冗参会，其中高福主任仍在疾控中心工作岗位上，吴尊友主任在结束中国—世卫组织联合专家考察组工作后尚在宾馆隔离，王贵强主任则是利用临床一线工作的宝贵休息时间参会。

土库曼斯坦卫生和医疗工业部部长、上合组织副秘书长等高官亲自与会，摩尔多瓦卫生部国务秘书多次到视频现场了解情况，白俄罗斯、土库曼斯坦等国开设两个视频会场以便更多专家能够参与。

中方专家针对外方关切，全面介绍了中国新冠肺炎疫情防控工作经验和临床实践情况。中方强调，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控积极向好态势正在拓展。中方完全有信心、有能力、有把握尽快战胜疫情，同时将秉持人类命运共同体理念，继续本着公开、透明、负责任态度同各方加强合作，共同维护地区和全球公共卫生安全。中方专家还就诊断标准、密切接触者隔离与管理、不同类型患者治疗方案、无症状感染者诊疗、特殊人群防控、疫苗研发等外方现场提出的30余个问题进行了耐心解答。中方专家高超的专业技术、细致的工作态度、流畅的英文表达给外方留下深刻印象，视频会议信息量大、务实高效、交流充分。

会议原计划用时1个半小时，但由于外方踊跃提问，不得不一再延长。会后，中方专家又应阿方请求为其“开小灶”额外答问。最终，会议共持续2个半小时。

风雨且同行，情真意又切

中方在此次活动中充分体现了守望相助、同舟共济的真情实意，得到外方高度评价。

土库曼斯坦卫生和医疗工业部长阿曼涅佩索夫充分肯定中方在疫情防控方面做出的巨大努力和取得的显著成效，坚信在中国政府坚强领导下，中国人民一定能够战胜疫情。土方表示，中方专家分享疫情预防和治疗宝贵经验，体现了中方开放、负责任的大国精神，对土方做好疫情防治工作具有重要指导意义。土卫生部希同中方就诊断和治疗新冠肺炎等问题继续保持沟通交流。

上合组织副秘书长卓农表示，此次会议形式灵活，及时解渴，务实管用。秘书处办公地点在北京市市区，防疫工作得到中国外交部、卫健委和北京市政府的有力指导和积极支持。在共同抗疫过程中，秘书处亲眼目睹、亲身感受中国政府和人民抗击疫情的坚定决心和采取的有力措施。中国在抗疫过程中积累的丰富经验，将为上合组织国家和全世界人民抗疫斗争发挥重要作用。秘书处将继续致力于推动上合组织国家深化卫生、防疫等领域合作，共同维护地区和全球公共卫生安全。

白俄罗斯国立医科大学与会专家学者表示，中方提供的信息详细、及时。当前，白方应对疫情面临新形势，同中方沟通对白方更为有效应对很有帮助。白方愿继续同中方深入交流，借鉴经验，共同做好新冠疫情防控工作。

摩尔多瓦卫生、劳动与社会保障部与会代表认为，会议形式新颖，内容专业，务实高效，中方权威专家现场权威解读，对摩乃至本地区开展疫情防控救治工作将起到积极指导作用。摩作为小国，医疗卫生条件有限，愿同中方加强交流，学习中方成功经验，携手应对疫情挑战。

阿塞拜疆外交部亚洲局局长及专家表示，阿方对中方在抗疫过程中展现的勇气、效率和决心深表钦佩，高度赞赏中方防疫工作取得的积极成效，感谢中方精心策划和组织安排这次活动，同包括阿在内的各国分享疫情防控专业知识和宝贵经验，体现中方积极开展抗疫国际协作精神。中方专家所作报告内容详实、可操作性强，对阿方下一步开展疫情防控和确诊患者救治工作提供重要指导和参考。阿方愿继续同中方保持密切交流合作，携手应对疫情挑战。

格鲁吉亚国家疾病控制中心、国家传染病和临床免疫学研究中心专家表示，中方组织本次视频会议必要、及时，感谢中方的支持和帮助。中国在抗击新冠肺炎方面为全世界树立了标杆和榜样。格方愿继续与中方保持密切交流与合作，深入学习中国在疫情防控方面的良好做法和有益经验。

亚美尼亚卫生部和疾控中心与会专家表示，本次视频会议内容全面、专业性强，充分解答了亚方主要疑惑，这将对亚方防控新冠肺炎疫情以及救治患病者发挥重要作用。疫情面前，各国应紧密团结，分享经验，中方做得很好。亚方愿积极向中方学习抗疫经验，加强合作，尽早战胜疫情。

我们相信，通过各方携手努力，人类必将战胜新冠肺炎疫情，也会在共建命运共同体的道路上不断谱写新的篇章。

（作者是国际问题观察员）

(责编：徐祥丽、杨牧)