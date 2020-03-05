意大利学者：走出疫情的中国将更加强大

人民网北京3月5日电 意大利学者、外交学院国际经济政策学外聘副教授Fabio Massimo Parenti近日撰文《冠状病毒：走出疫情的中国将更加强大》。他在文中指出，中国政府为人民的福祉和健康表现出极大的群众动员能力，而且也表现出对国际社会极其负责任的态度。由于中国采取了迅速有效的措施，疫情出现后主要集中在中国国内（99%的病例）和湖北省内（全部病例的75%和全部病亡人数的95%）。

Fabio Massimo Parenti指出，中国各地的社区迅速行动起来。那些没有被整体隔离的城市也都采取并实行了新的防控措施，包括利用现有的各种信息平台（微博和社交媒体）和中国信息技术公司专门定制的服务。各个部委也在部署和协调资源，扶持受疫情影响的领域，尽快恢复诸如教育等基本的服务。“正如无数中国人和在中国的外国人都可以直接证明的那样，一个有着14亿人口的集体正在应对共同的挑战，这场抗击新型冠状病毒的战役是一场真正的战役。”

针对所谓中国政权体系可能崩溃的言论，Fabio Massimo Parenti指出，类似讨论再次说明这些人对于具有活力、灵活性的中国政治体制和治理体系完全缺乏认识，而且更重要的是，他们表现出了一种非人性的犬儒主义思想，这种思想影响了所谓“自由”社会中的一些并非不重要的阶层。面对整个人类共同的问题，合作与团结本应作为所有外国政府和媒体的当务之急。但不幸的是，事实并非如此，至少不是所有的人都是这样做的。

除了华人在世界多地方受歧视外，美国国务卿蓬佩奥的言词也足以证明。1月30日，蓬佩奥曾公开表示：“中国共产党是我们这个时代最核心的威胁。”Fabio Massimo Parenti指出，在这样的时刻，一个与中国处于全面经济和战略竞争的国家的重要人物，如此露骨的表态对紧密团结起来抗击疫情的全体中国人民来说是非人性的，只能令人憎恶，被人嗤之以鼻。

“这是共同的困难，不仅仅是中国的，而是全世界的，不应该出于政治目的加以利用。我们需要尊重和谦逊。我们很多人都认为，走出疫情的中国将比之前更加强大。”Fabio Massimo Parenti强调。

（作者Fabio Massimo Parenti，现为外交学院国际经济政策学外聘副教授，在意大利佛罗伦萨洛伦佐·德·美第奇国际学院任教，是郑州中原经济区发展研究中心智库成员、罗马政治经济和社会研究院金砖国家实验室成员。）

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