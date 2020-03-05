中方联合国发言：网络空间对儿童权利保护提出新的挑战

人民网日内瓦3月4日电（记者刘玲玲）当地时间3月3日，联合国人权理事会第43届会议举行同贩卖儿童问题特别报告员互动对话，外交部人权事务特别代表刘华就网络空间儿童权利保护问题发言。

刘华表示，信息技术的发展使儿童、妇女等弱势群体也能通过网络获取知识、了解世界。但是，网络空间不是法外之地。正如特别报告员指出的，在线儿童性剥削等新型违法犯罪行为对数字时代儿童权利的保护提出了新的挑战。各国应采取一切必要措施，依法严惩各类利用互联网侵害未成年人权益的违法犯罪行为。应当对网络空间制作、发布、传播不适宜儿童接触的信息实行审核，以显著方式提示可能诱导儿童实施暴力、欺凌、性接触及其他可能对儿童身心健康产生不良影响的信息。鼓励并支持研发、生产和推广儿童上网保护软件，并通过立法方式禁止任何组织和个人通过网络威胁、侮辱、攻击、伤害儿童，通过网络制作、发布、传播儿童色情等非法信息的，应当受到法律制裁。

刘华说，近年来，中国政府在打击拐卖儿童方面取得了积极进展。中国政府制定并实施2013年-2020年中国反对拐卖人口行动计划，建立打拐解救儿童寻亲和收养制度、儿童失踪快速查找机制，对收买被拐卖儿童的处罚力度进一步加大。中国政府愿继续同联合国机构和各国政府一道，共同打击贩卖儿童行为，切实保护儿童权益。

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