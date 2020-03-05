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美联储“褐皮书”显示新冠疫情对美国经济影响逐步显现

2020年03月05日16:54  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿3月4日电（记者许缘 杨承霖）美国联邦储备委员会4日发布的全国经济形势调查报告显示，尽管美国经济整体温和扩张，但新冠肺炎疫情对美国旅游业、制造业等行业产生的负面影响正逐步显现。

　　这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与1月份发布上一份“褐皮书”时相比，新冠肺炎疫情对美国各行业影响逐步显现。有迹象表明，疫情已对旅游业产生负面冲击。部分制造业生产商担心，未来数周供应链可能受疫情影响进一步中断。

　　物价方面，随着中美第一阶段经贸协议的签署和落实，包括制造商在内的部分企业对商品价格走低持乐观态度。由于新冠肺炎疫情在美国蔓延加速，有部分企业担心疫情可能会对价格产生影响。

　　就业市场方面，报告显示，劳动力不足导致许多企业增速降低和建设项目延迟。为吸引人才，一些企业主将临时工转为固定员工。部分地区制造业、零售业和运输行业用人需求下滑。工资方面，在一些地区，工资温和增长。企业认为，劳动力市场紧张与最低工资提高为企业薪资带来上行压力。随着福利成本上升以及企业主为吸引和留住员工而扩大福利，企业福利支出有所增加。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。

　　为应对疫情风险，美联储3日宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到1%至1.25%的水平，这是美联储今年以来首次降息。下一次货币政策会议将于3月17日至18日举行。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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