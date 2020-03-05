综合消息：欧洲新冠肺炎疫情呈扩散态势 东欧三国首次报告病例

新华社北京3月5日电 综合新华社驻外记者报道：4日，欧洲多国新冠肺炎确诊病例数继续攀升，波兰、匈牙利、斯洛文尼亚3个东欧国家首次报告确诊病例，意大利病例数破3000例，新冠肺炎疫情在欧洲呈现扩散态势。

波兰卫生部长乌卡什·舒莫夫斯基4日宣布，波兰确诊首例新冠肺炎病例。该病例来自波兰西部靠近德国边境的绿山城，近期从德国返回后出现症状，随后被确诊并送往医院隔离治疗。

匈牙利总理欧尔班4日宣布该国首次确诊2例新冠肺炎病例。他们都是在首都布达佩斯求学的伊朗留学生，近期都返回过伊朗。目前他们在当地医院接受治疗，情况稳定。

斯洛文尼亚卫生部4日宣布该国当天确诊首例新冠肺炎病例。这名患者从摩洛哥经意大利进入斯洛文尼亚，目前正在医院接受治疗。

东欧的捷克、罗马尼亚和白俄罗斯4日也分别报告新增病例。目前捷克累计确诊病例为8例，罗马尼亚和白俄罗斯均为6例。

意大利政府发布的数据显示，截至当地时间4日18时，意大利累计确诊新冠肺炎病例已达3089例，较上一日新增587例。为遏制疫情蔓延，意大利政府决定从3月5日到3月中旬关闭全国范围内所有学校。

英国卫生部门4日报告该国新增36例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例数增至87例。英国卫生当局已要求医院尽量采用视频方式开展普通问诊，以降低病毒传播风险。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布数据显示，截至当地时间4日15时，德国累计确诊新冠肺炎病例262例，比前一日增加66例。德国日前成立了应对新冠病毒危机指挥部，并决定停止向国外出口口罩、手套和防护服等医护用品。德国汉诺威工业博览会方面4日宣布，将原定今年4月举办的展会推迟至7月。

法国卫生部下属的卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙4日在发布会上介绍，截至当天法国累计出现285例新冠肺炎确诊病例，比3日增加73例。

荷兰、奥地利、比利时、希腊和爱尔兰等国4日也报告了新增新冠肺炎病例，累计确诊病例数分别为38例、29例、23例、9例和6例。希腊政府宣布，将暂时关闭希腊西部亚该亚、伊利亚和扎金索斯岛3个地区所有学校。

北欧的丹麦4日新增5例确诊病例，累计病例数为15例，新增病例大部分有意大利旅行史。（参与记者：陈序、张章、袁亮、彭立军、林惠芬、魏忠杰、杨晓红、李洁、张家伟、张毅荣、徐永春、潘革平、任静、于涛、于帅帅、张琪、林晶）

(责编：燕勐、刘洁妍)