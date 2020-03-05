美国再次放宽新冠病毒检测条件 加州宣布进入紧急状态

新华社北京3月5日电 综合新华社驻华盛顿记者周舟、驻洛杉矶记者黄恒报道：美国疾病控制和预防中心4日宣布，再次放宽接受新冠病毒检测的条件，允许出现发烧、咳嗽和呼吸困难等症状的患者在医生批准后接受新冠病毒核酸检测。此外，加利福尼亚州4日宣布全州进入紧急状态。

美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎4日接受媒体采访时说，美疾控中心本周发送的核酸检测盒可对7.5万人进行检测，美疾控中心的合同商正向医院和实验室运送的检测盒可进行超过100万次检测。

2月27日，美疾控中心曾修改接受新冠病毒检测的条件，取消了在过去14天里去过有疫情地区或接触过确诊病例才能接受检测的要求。

美疾控中心4日公布的美国新冠肺炎疫情最新数据显示，截至3日16时，美国共报告129例新冠肺炎病例，已有9个死亡病例。不过华盛顿州和加利福尼亚州4日各报告1例死亡病例，还未计入上述统计。

美国加利福尼亚州政府4日宣布，全州进入紧急状态以应对新冠肺炎疫情。根据通告，进入紧急状态后，加州政府将能够根据应急法规和预案，更方便地获取相关物资，确保县市政府共享信息，以加强防控疫情。

加州进入紧急状态的一个重要原因是，4日上午加州出现了首个死亡病例。这个病例曾乘坐“至尊公主”号轮船，这艘船目前在驶往旧金山途中，据称船上已有21人出现感染症状。加州政府现已命令该船不得入港，将派遣应急人员登船检测。

根据加州政府公布的最新数字，截至4日晚，加州共有53个新冠肺炎感染病例，超过9400人处于居家隔离状态。

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