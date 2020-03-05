中国感谢“雪中送炭” 助力全球战“疫”

人民网北京3月5日电（刘叶婷）3月5日，国新办举行新闻发布会，外交部副部长马朝旭、中共中央对外联络部副部长郭业洲、国家卫生健康委员会副主任曾益新向大家介绍我国抗击疫情国际合作的有关情况并回答大家关心的问题。

会上，外交部副部长马朝旭表示，疫情是人类共同的敌人，这次抗击新冠肺炎疫情再次表明，各国在全球化时代更加休戚与共，密不可分，任何一个国家都不可能独善其身。面对疫情，各国必须同舟共济，加强合作，共同构建人类命运共同体。

中国采取历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施

疫情发生以来，习近平主席高度重视疫情防控的国际合作，多次就加强同各国的沟通协调、同世卫组织加强合作作出重要指示批示。中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切，同国际社会同舟共济、携手抗疫。

关于抗疫国际和地区合作的有关情况，国家卫健委副主任曾益新从两方面进行了介绍。

一是积极多方沟通协调，凝聚全球团结共识。我们组织接待了世界卫生组织总干事谭德塞访华，并就疫情防控合作进行了交流。习近平主席亲自出面接见、会谈。我们还安排了中国世卫组织联合专家考察组到北京、广东、四川、武汉实地调研，全方位、深入了解全国疫情形势、防控措施、医疗救治、科研攻关等情况，对中国和全球的疫情防控也提出了很多建设性的建议。国家卫生健康委负责同志与世卫组织等国际和地区组织、相关国家卫生部门的负责人多次通信、通话，接待埃及总统特使、卫生部长专程访华，各方对中国政府和人民抗击疫情表示慰问和支持。世卫组织专家组在新闻发布会上高度赞扬中国为维护全球公共卫生安全所做的贡献。

二是分享疫情相关信息，强化全球技术协作。国家卫生健康委及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会通报疫情信息，确定病原体为新型冠状病毒后，第一时间我们就向全球分享了病毒全基因序列、引物和探针，与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，与世卫组织、东盟、欧盟、亚太经合组织、非盟、加共体、上合组织等国际和地区组织，以及日本、韩国、俄罗斯、德国、法国、美国、老挝等相关国家通过专家研讨和远程会议等多种方式开展了20多次技术交流，及时分享了中国有关实验室检测、流行病学调查、临床诊疗等防控经验和方案。

中国疫情防控中体现的中国力量、中国精神和中国效率令人赞赏，展现了中国特色社会主义制度“集中力量办大事”的独特优势。中国的抗击疫情防控举措得到了国际社会的广泛认同。中国-世卫组织联合专家考察组所发布的调查报告指出，中国面对这种前所未知的病毒采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，成功避免或者至少预防了10万病例的发生，也构建起了防止疾病国际传播强有力的第一道防线。

62国7个国际组织捐赠防控物资 中国感谢“雪中送炭”

缅甸的大米、斯里兰卡的茶、蒙古国的3万只羊、巴基斯坦拿出全国医院库存的口罩、蒙古国小姑娘“病毒快快散去”的美好祝愿、韩国新任驻武汉总领事“逆行”抵达武汉履新……患难见真情。在抗击疫情的斗争中，中国决不是孤军奋战，国际社会以不同的方式给予我们许多宝贵的支持。

数据显示，目前，170多个国家领导人和40多个国际和地区组织的负责人向我国表示慰问和支持，联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、拉共体、七十七国集团等重要的国际组织都发表声明，表达对中国抗击疫情行动的信心与支持。截至3月2日，共有62个国家和7个国际组织向中国捐赠了口罩、防护服等中国急需的疫情防控物资。

各国各类政党也对中国疫情防控工作给予充分肯定、积极支持。中联部副部长郭业洲在会上介绍，截至目前，已有120个国家300多个政党和政治组织共500多人次向习近平总书记和中共中央发来电函表示慰问和支持，声援中国共产党领导的抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。

马朝旭表示，我们主要依靠自己的力量来应对疫情，同时我们也感谢国际社会提供的真诚援助。我们一直讲，疫情是暂时的，但友情和合作是长久的。国际社会对我们提供的同情和支持，中国人民将铭记在心。

“滴水之恩，当涌泉相报”。目前，中国正尽己所能向一些国家提供帮助，比如，向巴基斯坦、日本、非盟等提供了检测试剂，向很多国家分享了治疗方案。此外，中国政府、中国红会和一些企业也向伊朗、非洲国家提供了试剂，中国红十字会还向伊朗派遣了志愿专家团队。

马朝旭表示，我们正在推进向有急需的国家提供必要援助，包括韩国、伊拉克、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡等国家。同时我们也在考虑响应世卫组织捐款呼吁，向世卫组织捐款，我们将适时公布。

马朝旭还强调，在全球化时代，各国的命运是相连的，应该说是休戚相关，人类社会是一个“你中有我、我中有你”的共同体，面对疫情，任何一个国家都难以独善其身。面对公共卫生安全这样的全球性挑战，是同舟共济还是以邻为壑？是并肩作战还是隔岸观火？是雪中送炭还是落井下石？这个答案是不言自明的。

分享经验密切合作 助力全球战“疫”

“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”在给比尔·盖茨的回信中，习近平主席指明了全球战“疫”的正确道路。世卫组织总干事谭德赛也呼吁：“病毒已经发起进攻，我们必须加入人类抗击病毒并最终取得胜利的大合唱中，这是对我们每个人的威胁，我们必须团结如一人。”疫情之下，加强国际合作才能共同维护全球公共卫生安全。

中国坚守在疫情防控的最前线，为全球公共卫生事业作出的贡献举世公认。马朝旭表示，我们希望世卫组织能够进一步促进国际合作，特别是要向一些防护能力薄弱的发展中国家，包括非洲国家，能够提供更多的帮助和援助。在这方面，中国不会缺席。我们会尽最大努力加强同世卫组织的合作，为向一些疫情严重、有急需需要的国家提供帮助，贡献我们自己的力量。

在具体合作方面，曾益新表示，我们今后将继续与世卫组织保持紧密沟通，及时通报疫情信息和防控措施，积极实施《国际卫生条例》突发事件委员会和联合专家考察组的相关建议，在世卫组织框架下开展技术合作。我们也准备推荐中国有关机构成为世卫组织新冠病毒监测参比实验室，向世卫组织分享中国诊疗和防控等技术方案，推动我国科研单位和科学家深入参加世卫组织牵头的国际科研合作，积极推荐专家利用世卫组织平台向有关受疫情影响的国家提供技术支持。中国将继续坚持公开、透明原则，密切与世卫组织沟通联系，加强技术交流，分享中国经验和中国方案，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。

疫情发生以来，韩国政府和社会各界对中国抗击疫情提供了宝贵的帮助和支持。近来，随着韩国国内疫情不断加剧，中国感同身受，也及时向韩国分享抗击疫情经验。

“韩国的困难也是我们的困难，中方愿意向韩方提供一切必要的援助，全力支持韩国政府和人民抗击疫情。”马朝旭表示，目前，中方正通韩国探讨建立联防联控机制，并建议就此加强合作，包括加强卫生、检疫、海关、移民各个对口单位之间现有的信息沟通交流，中方也愿意同韩方建立一个总的综合性平台，就双方的疫情防控及时交换意见、交流信息。同时，中方制定了旅行疫情防控指南，并向韩方提供，希望双方在这些方面能够协同行动，这样可以更有效地抗击疫情，防止疫情的跨国传播。

曾益新表示，中韩双方卫生部门和技术机构将进一步强化疫情跨境防控协调机制，并继续在中日韩卫生部长会、高官会机制、中日韩传染病论坛、中日韩疾控中心主任会、中韩疾控中心主任热线等这样一些平台上加紧合作，共同推进在技术层面，包括在疫情防控、医疗救护、疫苗研发、药物研发等方面的经验分享，共同维护两国人民福祉和地区以及全球卫生安全。

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