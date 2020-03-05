南非媒体：中国将成为野生动物保护领军者

人民网约翰内斯堡3月5日电 （王磊）据中国驻南非使馆消息，3月3日，南非主流媒体每日独行者网站发表题为《中国对待野生动物保护的根本性转变将拯救地球》的评论文章，积极评价中国全国人大近日通过的有关全面禁止非法交易和滥食野生动物决定，认为此举可能成为数十年来野生动物保护运动的转折点，受到动物保护和环保组织欢迎。文章主要观点如下：

近日，由于武汉华南海鲜市场暴发新冠肺炎，中国下定决心，通过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。该决定是由中国最高权力机关全国人大作出，表明有关禁令更为严厉，但目前尚不清楚这是否是永久禁令。动物保护和环保主义人士认为，这一举动可能成为数十年来野生动物保护运动的转折点。

文章援引野生动物救助组织（WildAid）负责人表态称，决定意味着，自2003年SARS爆发以来，中国政府在打击盗猎和非法交易野生动物方面的态度发生巨大转变。这是2007年中国政府全面禁止象牙交易以来最具有里程碑意义的决定，对保护更多野生动物具有重要意义。这一果断举措将有关禁令从行政命令上升到国家法律层面，并更精准地打击有关非法行为，充分体现了中国政府的坚定决心。

如果这一禁令是永久的，并考虑到中国全国人大的重要地位，中国可能成为除欧盟以外在野生动物保护方面最有影响力的超级大国，甚至取代美国成为全球环保领域的领袖。美国总统特朗普更关心下一届大选，忙着退出濒危物种保护和气候变化条约，而中国则在考虑未来50年的规划，很少有国家能像中国这样。世界期待具有长远眼光的领导者，而中国正在填补这一地位。

病毒没有国界。特朗普将国际关系简单归结为国家间的交易，这是对当今世界的利益和命运融合的误解。民族主义无助于遏制病毒蔓延。我们需要的是共担责任。

中国驻南非大使林松添近来多次面向南非各界介绍疫情形势，对外释放的核心信息是：“保持冷静，一切都在中国共产党和政府的有效控制中”。林大使表示，中国有信心今年让14亿人口全面脱贫，这也意味着中国将持续打击例如野生动物保护非法交易在内的违法行为。林大使最近在开普敦召开记者会后对记者再次强调了中国对野生动物保护的重视，表示中国现在正在逐渐革除食用野生动物的陋习。

星星之火，可以燎原。如果说中国近期严厉打击野生动物非法交易行为只是一个开端，那么全面禁令可能将对野保产生长远重大影响。截止目前，中国政府称已关闭了将近2万个野生动物养殖场，2550多人因涉野保犯罪被处罚。当然，仅仅在中国禁止还不够，希望中国能帮助亚洲、非洲等世界上其他国家共同打击野保非法犯罪活动。

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