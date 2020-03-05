辟谣！国外这些关于新冠病毒的谣言千万别信

人民网北京3月5日电 （贾文婷）截至北京时间3月5日12时，除中国外，78个国家累计确诊14942例新冠肺炎，累计死亡268例。随着疫情的蔓延，全球多地关于疫情及其预防措施的谣言四起，世界卫生组织用“信息疫情”（infodemic）一词形容由新冠肺炎疫情引发的社交媒体虚假信息，并呼吁人们警惕谣言和错误信息的传播。遇到下面这些谣言千万别信！

花岗岩能防新冠肺炎感染？

日本网传花岗岩能防止新冠肺炎感染，二手交易平台等网站开始售卖，称泡澡时使用可以杀菌，标价从1000日元到5000日元不等（约合人民币64-322元），还有人在卖玄武岩声称比花岗岩效果更好，引起网民抢购。

真相：经专家辟谣，这一说法纯属造谣，完全没有科学依据。

蒙古国捐赠给中国抗击疫情的3万只羊自己走过境？

近日，一则“蒙古国捐赠给中国抗击疫情的30000只羊，正浩浩荡荡在内蒙古二连浩特口岸入境”的视频在网上流传。

真相：据内蒙古二连浩特市互联网信息办公室介绍，就如何将蒙古国赠送的30000只羊运抵中方等具体问题，中蒙两国双方相关部门还在商洽阶段，因此网络上传播的蒙古国赠送中国的30000只羊赶往二连浩特口岸的视频是假的。

厕纸和口罩使用相同材料？卫生纸遭抢购

日本东京一个超市的货架上写着：“对不起，厕纸已卖完。（图片来自新华社）

日本市民涌入超市，大量购买和囤积日常生活物资，其中最抢手的竟然是卫生纸，被抢购一空。日本的社交媒体在网上流传着：“厕纸和口罩使用相同材料”等谣言。这股抢购卫生纸风潮也刮到了美、澳等国。

真相：安倍表示，日本3月份要实现一个月生产6亿只口罩，确保供给。他同时强调，像厕纸这样的商品，日本国内生产量完全能够满足市场需求，而且库存很足，不存在货源短缺的问题。

网传俄罗斯专家认定新冠病毒是人工合成？

网络有不实消息称，“俄罗斯认定新冠病毒为人工合成”。

真相：据中国驻俄使馆发布的消息称，根据2月3日发布的《俄罗斯联邦卫生部新冠病毒（2019-nCoV）感染预防、诊断和治疗临时指南》，相关俄文内容的准确译法应为：“普遍怀疑新型冠状病毒是蝙蝠冠状病毒与未知来源的冠状病毒的重组病毒，其遗传序列与SARS冠状病毒的遗传序列至少有70%相似。新型冠状病毒感染的发病机制尚未得到充分研究，目前尚缺乏关于该病毒免疫力持续时间和强度的数据。”

经向俄权威专家求证，“重组”是通过破坏和结合核酸分子来交换遗传物质，从而产生新基因组合的过程，是复制和转录等基本自然过程之一，可用于描述许多病毒的自然重组，如：乙肝病毒、虹膜病毒等。RNA的天然重组是冠状病毒自然进化的一个要素。“新型冠状病毒被认为是蝙蝠冠状病毒和未知来源的冠状病毒的重组病毒”意味着该新病毒正是由于病毒自然进化过程中的自然重组而产生的，与人类活动无关。

（资料来源：人民日报、环球网）

(责编：贾文婷、杨牧)