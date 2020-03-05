中国代表：南苏丹和平进程迈出重要步伐

新华社联合国3月4日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛4日表示，南苏丹如期成立过渡联合政府标志着在国际社会，尤其是在有关非洲国家和地区组织积极斡旋下，南苏丹和平进程迈出重要步伐。

吴海涛当天在安理会南苏丹问题公开会上说，南苏丹政治进程近期取得积极进展，中方对南苏丹如期成立过渡联合政府表示欢迎和祝贺，对南苏丹领导人表现出来的领导力和勇气表示赞赏。

他强调，应充分尊重南苏丹政府的主导权。南苏丹各方担负落实重振协议的主要责任。国际合作伙伴应加强与南苏丹各方特别是南苏丹政府沟通，认真听取其意见和建议，根据南苏丹的需要，在政治安全领域提供必要的资金、物资和技术支持。

吴海涛指出，应继续支持东非政府间发展组织（伊加特）发挥斡旋主渠道作用。国际社会应加强与伊加特、非盟协调，支持其斡旋努力，帮助南苏丹各方加强互信，展现更多灵活和诚意，尽快在未决问题上达成共识。

他还表示，应继续向南苏丹提供人道和经济援助。当前应重点帮助南苏丹解决发展问题，协助流离失所人员返乡安置，应扩大在农业、能源、基础设施、教育、医疗等领域的投入，帮助南苏丹人民提高重建家园与恢复发展的能力。

吴海涛说，中方高度赞赏联合国南苏丹特派团为维护南苏丹和平稳定所作重要贡献。中方将一如既往支持南苏丹和平进程并提供必要帮助。中方愿同国际社会一道，为南苏丹保持国家和平稳定、实现经济社会发展发挥建设性作用。

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