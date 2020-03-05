郭业洲：各国各类政党对中国疫情防控工作给予充分肯定、积极支持

中央对外联络部副部长郭业洲（徐想 摄）

人民网讯 据国新办网站消息，3月5日，国新办举行抗击疫情国际合作有关情况发布会。中央对外联络部副部长郭业洲在会上介绍，各国各类政党对中国疫情防控工作给予充分肯定、积极支持。

郭业洲表示，新冠肺炎疫情发生后，中联部作为负责中国共产党对外交往工作的中央直属部门，充分发挥党的对外工作特色和优势，通过政党渠道对外宣介中国共产党领导中国人民应对疫情取得的成效，传播中国必将战胜疫情的坚定信心，传递中国经济社会将平稳发展的积极信号。

各国各类政党对中国疫情防控工作给予充分肯定、积极支持。截至目前，已有120个国家300多个政党和政治组织共500多人次向习近平总书记和中共中央发来电函表示慰问和支持，声援中国共产党领导的抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。

从声援情况来看，有以下突出特点：

一是关注度高。亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲、大洋洲等主要国家主要政党领导人均第一时间向我致电致函，并随着疫情发展多次表态，表达声援和支持。

二是代表性广。表态声援的有左中右各类意识形态不同的政党，也有不同国家的执政党、在野党以及政党国际组织、地区政党联合体等，有的国家多个政党联名致电致函习近平总书记。

三是形式多样。除发电发函以外，一些国家政党领导人还专门制作视频，为中国和中国人民加油打气；有的国家政党领导人在本国媒体上发表声明或者发表文章，支持中国人民开展疫情防疫工作。

(责编：燕勐、杨牧)