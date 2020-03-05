积极沟通 主动分享 共同维护全球公共卫生安全

国家卫生健康委员会副主任曾益新（焦非 摄）

人民网讯 据国新办网站消息，3月5日，国新办举行抗击疫情国际合作有关情况发布会。国家卫生健康委员会副主任曾益新在会上介绍，国家卫生健康委积极开展抗疫国际和地区合作，及时通报信息，主动分享经验，深入开展技术交流。主要开展两方面工作：

一是积极多方沟通协调，凝聚全球团结共识。组织接待世界卫生组织总干事谭德塞访华，就疫情防控合作进行交流。安排中国-世卫组织联合专家考察组到北京、广东、四川、武汉实地调研，全方位深入了解疫情形势、防控措施、医疗救治、科研攻关等情况。与世卫组织等国际和地区组织、相关国家卫生部门负责人多次通信、通话，接待埃及总统特使、卫生部长专程访华。世卫组织专家组高度赞扬中国为维护全球公共卫生安全所做贡献。

二是分享疫情相关信息，强化全球技术协作。及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会通报疫情信息，第一时间向全球分享病毒全基因序列、引物和探针，与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等技术文件，与世卫组织、东盟、亚太经合组织等国际和地区组织，以及日本、俄罗斯、德国、美国等国家通过专家研讨和远程会议等方式开展技术交流，及时分享中国疫情防控经验和方案。

下一步，一方面要防止疫情输入，另一方面向其他出现疫情扩散的国家和地区提供我国力所能及的支持，发挥负责任大国作用，推动构建人类命运共同体，共同维护地区和全球公共卫生安全。

(责编：燕勐、杨牧)