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加强国际合作 我国疫情防控形势积极向好

2020年03月05日13:42  来源：人民网-国际频道
 

　　外交部副部长马朝旭（徐想 摄）

　　人民网讯 据国新办网站消息，3月5日，国新办举行抗击疫情国际合作有关情况发布会。外交部副部长马朝旭在会上介绍，目前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

　　疫情发生以来，习近平主席高度重视疫情防控国际合作，十分关心海外中国公民的保护问题，为开展疫情防控国际合作指明方向。各国领导人普遍表示，坚信在习近平主席领导下，中国人民一定会取得抗击疫情的最终胜利。

　　在抗击疫情的斗争中，国际社会给予我国许多宝贵支持。有170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人向我国表示慰问和支持，联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、拉共体、七十七国集团等重要国际组织发表声明，表达对中国抗击疫情行动的信心与支持。许多国家和国际组织以及民间团体伸出援手，向我国捐赠医疗物资，为抗击疫情发挥了重要作用。

　　中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切，努力加强同国际社会合作。及时向世卫组织通报疫情，分享病毒全基因序列信息。

　　中国政府坚决维护海外中国公民的安全和正当权益，以及关心在华外国留学生的生活和健康。专门开通面向驻华使领馆的服务热线，从世界各地协助接回1300余名滞留海外的中国公民。驻日本使馆、驻香港特派员公署协助香港特区政府从日本接回“钻石公主”号游轮上的港澳同胞。驻外机构夜以继日开展工作，生动践行外交为民的宗旨和理念。

(责编：燕勐、杨牧)
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