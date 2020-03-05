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加州首例新冠肺炎死亡病例 10天前刚从游轮下船

2020年03月05日13:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山3月4日电（记者 邓圩）当地时间3月4日，一名来自加利福尼亚普莱瑟县的71岁男子去世，成为加州首例新冠肺炎死亡病例。该男子曾于2月11日至21日从旧金山乘坐“至尊公主号”游轮游览墨西哥。男子所在洛杉矶地区由于48小时连续确诊6例新冠肺炎，宣布进入紧急状态。

从游轮下来的这名男子的确诊，导致船上数千人乘客航行后可能暴露于新型冠状病毒。

死者于3日在加州实验室检测出新型冠状病毒阳性。据普莱瑟县官员表示，这名男子从游轮返回医院后，在社区的接触极少。他们说，其他邮轮旅客也可能被暴露。

根据疾病预防控制中心的命令，可能与死者接触的62名乘客现在被限制在客舱内。其他乘客被告知停留在客舱，并有医生会联系他们。邮轮发布的信息显示，这62名乘客一直在船上自由活动直到今天被要求隔离。

据悉，该船正在从夏威夷港口往墨西哥的途中。但船上乘客接到船上的一封通知信件显示，该船已经被命令改航至旧金山，预计它将在星期四下午到达。公司官员表示，目前尚不清楚一旦船抵达，将发生什么情况。

加州州长加文·纽瑟姆4日晚在记者会上表示，除非州官员适当评估乘客和船只，否则这艘游轮将不允许上岸。

公主邮轮公司的网站上，首席医学官格兰特·塔林建议2月邮轮上的客人自返回家乡后，如果出现发烧，发冷或咳嗽等症状，请立即就医。

邮轮方面表示，正在对主要区域进行消毒，并禁止乘客在餐厅自助用餐。

据邮轮官网信息，该船最多可容纳2600名客人和1150名船员。

(责编：于洋、杨牧)
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