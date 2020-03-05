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马来西亚新总理将下议院开会推迟两个多月

2020年03月05日10:07  来源：新华网
 

　　马来西亚新任总理穆希丁·亚辛4日将国会下议院今年首次会议日期推迟两个多月。

　　下议院去年12月5日开始休会，今年首次会议原定3月9日召开。议长穆罕默德·阿里夫在声明中说，他接到穆希丁信件，开会日期改为5月18日。

　　94岁的马哈蒂尔·穆罕默德2月24日辞去总理职务。马来西亚最高元首阿卜杜拉2月29日任命穆希丁为总理，认定穆希丁有可能获得下议院半数以上议员支持。

　　但马哈蒂尔29日晚些时候说，作为总理候选人，他获得下议院222名议员中114人支持，将向国家皇宫致信说明。政党联盟“希望联盟”提名马哈蒂尔为候选人，预期在下议院开会时发起对穆希丁的信任表决。

　　穆希丁3月1日宣誓就职。马哈蒂尔当天说，国家皇宫拒绝听他做说明，而新的执政联盟可能推迟下议院召开会议时间，以确保半数以上议员支持。

　　穆希丁现年72岁，是土著团结党主席。土著团结党目前与马来民族统一机构（巫统）和伊斯兰教党联合组建政府。巫统是新执政联盟中最大政党，以巫统为核心的政党联盟“国民阵线”曾连续执政马来西亚60年。穆希丁和马哈蒂尔都曾是巫统高层成员。

　　马哈蒂尔2月24日辞去土著团结党荣誉主席职务。土著团结党同一天退出当时执政的“希望联盟”，致使后者失去下议院多数席位。土著团结党2月28日提名穆希丁为总理候选人；马哈蒂尔则于次日宣布成为“希望联盟”总理候选人，强调自己不与巫统合作。

　　马哈蒂尔1981年至2003年担任总理，2018年带领“希望联盟”赢得下议院选举。穆希丁在马哈蒂尔2018年组建的政府中担任内政部长，2009年至2015年在时任总理纳吉布·拉扎克领导的政府中任副总理。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)
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