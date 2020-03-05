乌克兰议会批准总理贡恰鲁克辞职 什米加尔接任

新华社基辅3月4日电（记者李东旭）乌克兰最高拉达（议会）4日投票通过总理贡恰鲁克的辞职申请，并批准杰尼斯·什米加尔出任新总理。乌克兰新内阁当天也获得最高拉达批准。

据乌通社报道，乌克兰最高拉达4日召开特别会议，议员们经过投票，先后批准贡恰鲁克辞去总理职务、副总理什米加尔担任新总理，并通过了新内阁成员名单。

据乌通社报道，乌克兰新内阁包括总理什米加尔、3名副总理和12名部长。3名副总理分别为米哈伊洛·费奥多罗夫、阿列克西·列兹尼科夫和瓦季姆·普里斯泰科。

现年35岁的贡恰鲁克2019年8月出任乌克兰政府总理。今年1月，乌克兰社交媒体上流传出一段疑似贡恰鲁克的会谈录音，其中有批评泽连斯基的言论。录音曝光后，引发各界对贡恰鲁克及其团队对泽连斯基不尊重、不信任的批评。贡恰鲁克随后向泽连斯基请辞，遭到回绝。乌克兰媒体2月底报道贡恰鲁克再次请辞，贡恰鲁克随即否认，但承认与总统商讨过这一议题。本月3日，多名乌克兰执政党人民公仆党议员表示，泽连斯基当天召集执政党议员开会，提议由副总理什米加尔接替贡恰鲁克担任总理。

什米加尔现年44岁。据乌媒体报道，他精通英语和波兰语，曾在乌克兰大型能源企业任职。2019年8月，什米加尔出任伊万诺-弗兰科夫斯克州州长。今年2月，他被任命为乌克兰副总理兼社区与领土发展部部长。

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