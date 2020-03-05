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出资派人　欧盟承诺支持希腊应对非法移民

2020年03月05日09:48  来源：新华网
 

　　欧洲联盟“三驾马车”的负责人3日承诺向希腊提供支持，包括出资7亿欧元（约合54.4亿元人民币）、增派边境管控人员，以应对非法移民和难民从土耳其涌向希土边界。

　　【承诺支持】

　　在希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯陪同下，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲议会议长戴维·萨索利来到希腊东北部与土耳其交界的埃夫罗斯地区，乘直升机查看非法移民状况，随后在边界小镇卡斯塔尼举行记者会。

　　米歇尔说，“希腊边界是欧洲边界”，希腊政府对边界的保护“对希腊重要，对欧盟的未来同样非常重要”，与此同时，人权和国际法应得到“尊重”。

　　冯德莱恩承诺向希腊提供“一切所需支持”，首要的是确保希土边界的秩序得到维护。

　　她说，欧盟将向希腊提供7亿欧元资金，一半资金立即交付；欧盟下辖的欧洲边境管理局将向希腊派遣一支“快速干预”队伍，包括100名边管人员及海岸巡逻船、直升机和车辆。

　　希腊境内目前有500多名欧洲边境管理局人员。欧盟还将援助希腊医疗人员、移动收容所、帐篷和毯子。

　　土耳其政府方面2月28日“预告”，土方决定不再阻止叙利亚等国难民从土耳其经陆路或海路前往欧洲。希腊随即大幅加强边境巡逻，关闭希土陆地过境通道。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2月29日确认“开闸”。

　　【希腊叫苦】

　　希腊3月1日将边防强度提升至最高级别，宣布一个月内不接受避难申请，对非法入境者将立即遣返原籍国。

　　过去几天，防暴警察在卡斯塔尼过境通道阻止非法移民入境，其间使用催泪瓦斯。一些非法移民试图从希土边界埃夫罗斯河涉水入境。在海路，海岸警卫队拦截搭载移民前往希腊岛屿的船只。

　　在卡斯塔尼边防站，一名持枪军官3日告诉路透社记者，当天只有少数几人试图越境，“希望他们明白（不得入境）”。

　　希腊政府说，2月29日至3月3日下午，希方阻止试图非法入境者2.65万人次，逮捕218人。联合国难民署粗略估算，125公里长的希土陆地边界附近，目前聚集大约2万名非法移民。

　　希腊总理米佐塔基斯3日说，希望眼下危机能“叫醒”欧洲各方承担他们的责任。他指责土耳其违反2016年土欧关于非法移民的协议，说土方“利用绝望的人们推进地缘政治议题”。

　　2015年欧洲移民危机时，超过100万非法移民和难民从土耳其取道希腊进入欧洲。欧盟与土耳其2016年达成协议，由欧盟向土耳其提供60亿欧元，土方防止非法移民经土耳其前往欧洲，并接收从希腊岛屿遣返的非法移民。土耳其后来多次抱怨，称这笔钱只有部分到账；欧盟予以否认。

　　按米佐塔基斯的说法，目前不少寻求越界入境希腊的人并不是叙利亚伊德利卜省难民，而是“在土耳其长时期生活的人”、会说流利的土耳其语。

　　土耳其目前收容数百万叙利亚难民以及来自非洲、中东等地区的非法移民。埃尔多安曾多次警告欧洲方面，将“开闸”放难民。分析人士认为，土方这次“开闸”，是为施压欧盟及北大西洋公约组织盟友，寻求它们支持土耳其在叙利亚西北部伊德利卜省的军事行动。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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