IAEA批伊朗不配合核查

国际原子能机构(IAEA)3日警告，如果伊朗不配合核查，可能面临风险。伊朗先前拒绝回答这一监督机构就伊方在三处设施开展核活动所提问题，拒绝核查员进入其中两处设施。

伊朗方面暂时没有回应国际原子能机构当天发布的报告。

【发现核活动】

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西3日说，伊朗拒绝国际原子能机构所提要求、限制这一机构开展监督工作，需要采取进一步举措应对当前状况。

“我真心希望伊朗听我们说，在国际原子能机构理事会听国际社会的声音，从自身利益出发评估眼下情况，与我们合作，”格罗西说，“我们没有设定政治议题，仅仅要求他们遵守义务……（如果不合作，）我们将走向危机。”

除伊朗核活动季度报告，国际原子能机构当天发布另一份涉及伊朗核活动的报告。这份面向成员发布的秘密报告说，国际原子能机构发现伊朗在三处设施存放未申报的核物质或在那里开展核活动。这一机构先前三次致信伊朗询问，伊朗以没有义务回应予以拒绝。国际原子能机构要求进入其中两处核设施，同样遭到伊方拒绝。

美联社报道，上述三处设施的核活动据信始于21世纪初。

路透社报道，不清楚那三处设施发生了什么，但那三处设施与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡2018年所提“秘密原子仓库”不同。

一名外交人士告诉这家通讯社记者，国际原子能机构提及的其中一处设施处于伊朗西部城市马里万。这一机构试图证实那里过去开展过军事项目。

路透社报道，国际原子能机构在伊朗核问题全面协议签署以前获得信息，说伊方曾在马里万开展“大规模高爆实验”，其中一次是2003年。几乎同一时期，伊朗一个反政府组织曝光纳坦兹一处地下铀浓缩设施。

【存量再突破】

国际原子能机构3日说，伊朗违反伊核协议，浓缩铀存量较去年11月增加了接近两倍。截至今年2月19日，伊朗低丰度浓缩铀存量为1020.9千克，而去年11月3日这一数据是372.3千克。

依据伊核协议，伊朗低丰度浓缩铀存量上限为202.8千克。

伊朗原子能组织总干事助理阿里·阿斯加尔·扎雷安1月26日说，伊朗浓缩铀存量超过1200千克，正全速推进铀浓缩。

美联社解读，伊朗现有浓缩铀存量足够制造核武器，但这并不意味着伊朗立即利用这些物质制造核武器。

伊朗一向否认曾经开展核武器项目，说从未寻求制造原子弹。

美国2018年退出伊核协议、恢复并追加对伊制裁。伊核协议生效以来，国际原子能机构定期发布季度报告，长期证实伊朗履行协议承诺，即便在美国退出协议以后一段时间。

伊朗去年5月起逐步中止履行协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制，提高浓缩铀丰度、启动IR-4型离心机和IR-6型离心机。伊朗原子能组织去年11月确认，伊朗向福尔多核设施离心机注入铀气的过程受国际原子能机构核查员监督。

伊朗方面说，所有举措都“可逆”，违背协议意在施压英国、法国、德国等协议签署方，寻求增加对伊经济刺激。

英、法、德三国1月14日宣布启动伊核协议框架下的争端解决机制，最终可能导致联合国安全理事会恢复对伊制裁。伊朗认定欧洲三国启动这一机制是“战略错误”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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