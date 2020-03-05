综合消息：韩美研究人员称新冠肺炎“解药”研制取得进展

新华社北京3月4日电 综合新华社记者报道: 韩国和美国研究人员近日称，在新冠肺炎“解药”研制方面取得了新进展。

韩国化学研究院4日表示，由该院牵头的新型病毒融合研究团队已经发现能够对抗新型冠状病毒的中和抗体，这将有助于推进研发新冠病毒疫苗的进程。

据韩联社报道，该研究团队表示，目前已在严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒和中东呼吸综合征(MERS)冠状病毒的中和抗体中分别找到两种和一种中和抗体，这三种中和抗体能够与新冠病毒的刺突蛋白结合。

中和抗体是免疫细胞分泌的一类蛋白质，能在某些病毒侵入细胞之前与该病毒结合，阻止其黏附、感染细胞，相当于把病毒“中和”掉。而刺突蛋白是病毒感染宿主细胞的关键所在，也是过去研发SARS冠状病毒疫苗和MERS冠状病毒疫苗时的靶点。

该研究团队表示，这一研究结果已于2月27日公开发表在美国生物学论文档案网上，这一发现将有助于研究人员研制对抗新冠病毒的抗体以及新冠肺炎疫苗。

美国加州大学河滨分校3月2日发表的一份声明表示，研究团队在新冠病毒中找到了药物靶点蛋白，并破解了该蛋白质的3D结构，这将有助于研发治疗新冠肺炎的药物。这一研究团队由加州大学河滨分校、芝加哥大学、美国能源部阿尔贡国家实验室和西北大学的研究人员组成。

研究人员发现，新冠病毒中一种名为Nsp15的蛋白质与SARS冠状病毒中的Nsp15蛋白质相似度高达89%。2010年发表的一篇论文显示，抑制SARS冠状病毒的Nsp15蛋白质能够减缓病毒复制，这说明研发抑制Nsp15蛋白质的药物将有助于对抗新冠病毒，而此前研发用于治疗SARS冠状病毒的药物也可能适用于新冠肺炎的治疗。

研究团队计划发布新冠病毒的Nsp15蛋白质结构。据介绍，绘制病毒的蛋白质3D结构图，能帮助研究人员找到阻碍病原体在人体细胞中复制的方法。研究人员还将绘制新冠病毒28种蛋白质中的其他一些蛋白质的结构图，以确定最佳的药物靶点。 (参与记者：陆睿、耿学鹏、谭晶晶）

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