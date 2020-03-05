和平协议签署后美军首次空袭塔利班武装

新华社喀布尔3月4日电（记者邹德路 陈鑫）美国政府与阿富汗塔利班在卡塔尔多哈签署和平协议三天后，驻阿富汗美军4日空袭塔利班武装在阿南部赫尔曼德省目标，以报复后者在协议签署后频繁袭击阿安全部队。

驻阿美军发言人桑尼·莱格特在社交媒体发文说，空袭针对纳赫尔萨拉季区阿富汗塔利班目标，是“一次旨在破坏袭击的防御性打击”。莱格特指认阿富汗塔利班仅在3日就对赫尔曼德省多个阿安全部队目标发动43次袭击。

莱格特强调，“这是我们11天来第一次打击塔利班”，“我们将在必要时保护我们的伙伴”。他呼吁阿富汗塔利班恪守承诺，减少暴力，停止不必要的袭击。

阿富汗安全部队消息人士向记者证实，塔利班一名关键成员在美军此次空袭中被打死。

2月29日，美国政府与阿富汗塔利班在多哈签署和平协议。美方承诺在135天内将驻阿美军规模从1.3万人减至8600人，剩余美军及北约联军将在14个月内撤离阿富汗。作为交换，阿富汗塔利班承诺不允许其成员及其他组织利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

协议签署后，阿富汗各地冲突仍时有发生。据当地媒体报道，阿富汗塔利班在协议签署后即恢复与阿安全部队之间交火。塔利班对此说法尚未予以回应。3日夜间，塔利班武装在阿北部昆都士省和巴尔赫省实施袭击，造成12名安全部队士兵和7名警察死亡。

按照美国政府与阿富汗塔利班签署的协议，为推动阿富汗内部和解，阿政府将释放大约5000名塔利班囚犯，塔利班将释放大约1000名囚犯。换囚一事遭阿富汗总统加尼明确反对。他说，此事应由阿政府而不是美方决定，他不准备在和平进程开启前释放塔利班囚犯。

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