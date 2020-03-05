元首外交，凝聚信心与力量（和音）

“总统先生作为疫情发生后首位访华的外国元首，专程来中国表达慰问和支持，充分体现了总统先生和蒙方对中蒙关系的高度重视和对中国人民的深厚情谊，是中蒙两个邻国守望相助、同舟共济的生动诠释，我对此表示赞赏。”2月27日，习近平主席在人民大会堂同蒙古国总统巴特图勒嘎会谈时表示。在抗击疫情的关键时期，习近平主席同外国政要会谈会见、通电话，同外国友人互致信函，介绍中方坚持统筹疫情防控和经济社会发展的有力有效措施，展现中方打赢疫情防控阻击战的决心和信心，展示中方携手各国抗击疫情、对全球公共卫生事业尽责的大国担当，以实际行动诠释并推动构建人类命运共同体。

最打动人心的是雪中送炭。柬埔寨首相洪森在疫情严峻时期到访中国，“就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持”；蒙古国总统访华，在此前已经向中方提供捐款的基础上，再向中方赠送3万只羊，以表达蒙古国人民的心意；塞尔维亚总统武契奇表示愿随时访华，以实际行动体现对中国人民的坚定支持，塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇访华……患难见真情。疫情面前，世界与中国站在一起，更加彰显构建人类命运共同体的特殊意义与价值。

特殊时期，元首外交凝聚起宝贵的信心与力量。“我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战”“我们将继续本着人类命运共同体理念，同国际社会加强合作，共同战胜疫情”“疫情对中国经济的影响是暂时的，相信经过努力，今年我们仍能实现既定的经济社会发展目标任务”……外界对疫情形势及其对经济造成的影响感到担忧之际，习近平主席的铿锵话语，为国际社会客观理性认识中国疫情防控举措和成效、中国经济社会发展态势提供了最权威视角。“中方会像保护自己孩子一样，全力为埃塞俄比亚等各国在华留学生提供保障”，习近平主席的感人话语，让世界看到中华文明天下为公的博大胸怀。

特殊时期，元首外交亦体现了中国与友好国家在关键时刻相互支持、守望相助的优良传统。2014年西非暴发埃博拉疫情，习近平主席第一时间向西非三国元首致电慰问，指挥中国有史以来规模最大的医疗卫生援外行动，在国际上发挥了引领示范作用；2015年尼泊尔发生强烈地震，习近平主席立即向尼泊尔总统致电慰问，中国政府成为最早向尼泊尔提供援助、最早派出救援队伍的国家之一；2018年印度尼西亚发生地震海啸灾情后，习近平主席第一时间向印尼总统发去慰问电，中国政府、企业以及民间团体纷纷伸出援手，参与印尼灾区的救援和重建。心与心相通，情与情相融，国与国本就是这样的命运共同体。关键时刻的相互支持，正是构建人类命运共同体的生动实践。

“患难与共，共克时艰”“同中国人民站在一起”“在习近平主席指挥领导下，中国人民一定能够战胜疫情，中国发展一定能够恢复正常”“没有任何国家可以做得比中国更好”……外国领导人的诚挚话语，展现出各国对中国的坚定支持，更彰显全球命运与共的大义。元首外交，以构建人类命运共同体的实际行动，激励着各国人民携手努力，凝聚起共同打赢疫情防控阻击战的信心与力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月29日 03 版）

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