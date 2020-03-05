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瞩目“最具吸引力的地方”（和音）

2020年03月05日09:27  来源：人民网－人民日报
 

无论是来自世界的宏观分析，还是外国人士的微观感受，中国给世界发展注入的正能量都备受瞩目

新年伊始，中国经济的脉动颇受世界关注。“2020年中国经济增长将超过预期”“经济学家看好中国增长前景”“亮眼数据凸显中国经济成就”……尽管面对国内外风险挑战明显上升的压力，但中国经济“风景这边独好”仍是国际舆论主流判断。

国际社会普遍看到，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。世界银行近日发布的《全球经济展望》报告认为，中国经济在实际可支配收入强劲增长的支撑下仍保持相对韧性，增速依然在全球经济版图中名列前茅。俄罗斯媒体强调，在全球经济增长疲软的背景下，2020年中国仍将是世界经济增长的火车头。美国媒体分析指出，强劲的调查数据表明中国经济增长势头好于预期，这为该地区其他出口导向型经济体带来了希望。

中国经济稳中有进的底色不变，得益于长期发展打下的坚实基础。2019年，中国社会消费品零售总额预计将首次突破40万亿元人民币，消费对经济增长的贡献率超过60%，连续6年成为经济增长的第一拉动力；制造业采购经理指数重归景气区间，制造业信心持续攀升。2019年，中国国内生产总值预计接近100万亿元人民币，国际舆论普遍注意到，这意味着中国人均国内生产总值迈上了1万美元的台阶。体量巨大是中国经济发展的底气，高质量发展展现出中国经济的韧性，外国媒体赞叹“中国经济正在逆风中回暖”。

改革开放深入推进，让中国经济充满新生机、新活力。“中国经济面对挑战，但这些挑战是可以克服的。”正如外界观察到的，中国直面发展不平衡不充分问题，深入贯彻新发展理念，不断把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，使经济结构更加有效、可持续和更具创新。面对保护主义带来的不确定性，中国持续改善营商环境，不断降低关税总水平，彰显与世界分享近14亿人口大市场丰厚红利的决心。“从投资角度来说，中国一直是最具吸引力的地方。”跨国公司负责人的心里话，正是对中国经济投出的信任票。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，“开放已让中国创造奇迹，还将创造更大奇迹”。

从持续看好到更加倚重，中国经济的世界影响力日益增强。美国皮尤研究中心近期进行的一项民调显示，世界上许多国家的民众都对中国的经济增长持积极看法。英国学者马丁·雅克指出，过去十年全球经济增长的主要源泉一直是中国，中国创造了人类历史上最不同寻常的经济发展故事，未来十年仍将“属于中国”。日本媒体观察到，越来越多该国毕业大学生认为“中国的快速增长颇具吸引力”，并将求职的目光投向中国。无论是来自世界的宏观分析，还是外国人士的微观感受，中国给世界发展注入的正能量都备受瞩目。

2020年，是中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的一年，是中国和世界发展史上具有里程碑意义的一年。正可谓“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，面对外部环境不稳定性和不确定性因素增多的形势，中国经济经受住了考验，磨砺出了更大的底气和韧性。“2020年，中国是世界可依赖的力量。”德国柏林国际政治学者福克斯所言，道出了世界对中国发展抱有的信心和期待。人们相信，顺应经济全球化大潮的中国经济巨轮坚不可摧，将自身发展寓于各国携手共同发展伟大事业的故事，才是当今时代的主流。

《 人民日报 》（ 2020年01月13日 03 版）

(责编：于洋、杨牧)
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