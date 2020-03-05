加强国际合作 应对疫情挑战

3月2日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃和世界银行集团行长马尔帕斯发表联合声明，表示随时准备支持其成员应对新冠肺炎疫情带来的人员和经济挑战。IMF和世行强调，国际合作对于应对新冠肺炎疫情带来的公共卫生和经济方面影响至关重要。

该联合声明称，IMF和世行正在积极同国际机构和各国政府合作，特别关注卫生系统最薄弱、社会保障最脆弱的贫穷国家。IMF和世行将尽最大可能使用紧急融资、政策建议和技术援助等现有工具帮助成员应对疫情。“我们将提供各项快速融资贷款，这些贷款能够帮助各国应对广泛的需求。加强一国公共卫生监督和应对系统对于控制本次和未来任何疫情的扩散起着重要作用。”

3月3日，世界银行宣布向受新冠肺炎疫情影响的60多个国家提供高达120亿美元的支持。世行表示，将通过快速通道实施一揽子计划，帮助发展中国家加强卫生系统，包括让民众更好地获得卫生服务，加强疾病监测和公共卫生干预，并与私营部门合作减少对经济的影响。

IMF也在其网站上公布该组织将如何支持各国应对新冠肺炎疫情的经济影响，包括紧急融资、扩大现有贷款项目、减免债务的补助金和安排新融资等。

世卫组织总干事谭德塞此前表示，世卫组织在努力遏制新冠肺炎疫情可能造成的社会和经济损害，并正与IMF和世行合作评估该流行病的潜在经济影响，制定相关措施。

近来，国际金融市场十分关注新冠肺炎疫情将对全球经济造成的影响，对各主要经济体货币和财政政策的期待也在逐渐升温。就在IMF和世行发表联合声明的当天，经济合作与发展组织（OECD）发布最新的《全球经济展望报告》，指出受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，世界经济增速可能放缓。OECD呼吁，如全球经济出现下行风险，各国政府共同提高财政支出等方式是恢复信心的有效手段，建议各国政府实施临时税收和预算措施，以缓解受疫情影响最严重部门的财政压力。

格奥尔基耶娃表示，全球合作对遏制新冠肺炎疫情及其经济影响至关重要。在不久前举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议上，与会各国表示要加强对疫情的全球风险监测，并随时准备采取进一步行动来应对风险。格奥尔基耶娃表示，受新冠肺炎疫情影响，IMF将2020年全球经济增长预期从今年1月份预测的3.3%下调至3.2%。她认为，虽然疫情的影响仍在继续显现，但世卫组织认为通过采取强有力的协调措施，病毒在全球的传播仍可得到遏制。

（本报华盛顿3月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 17 版）

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