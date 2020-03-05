新一轮难民潮考验欧盟（国际视点）

希腊政府3月1日晚决定，将边境防御等级提升至最高级，以应对大量难民和非法移民从土耳其涌入希腊的状况。图为1日，在希腊莱斯沃斯岛，经土耳其由海路进入希腊境内的一名女子及一名儿童正在休息。

新华社发

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近日，土耳其称“无力承担更多难民”，放开与欧盟的边界管控。大量难民聚集在边境试图闯关进入欧盟国家。欧盟不少官员担心2015年难民危机会重演，纷纷呼吁加强欧盟外部边界的安全管控。分析认为，叙利亚西北部局势升级是此次难民潮再起的重要根源，解决问题的关键还在于早日推动实现叙利亚的和平与稳定。

欧盟委员会主席冯德莱恩3月3日宣布，欧盟将向希腊提供7亿欧元财政援助资金，用于应对当前难民危机。土耳其高官近来接连表态，由于叙利亚西北部局势升级，土耳其不再有能力容纳难民。

有分析认为，持续近10年的叙利亚冲突是欧洲难民危机的根源之一。缓解欧洲难民问题仍需各方合作推动政治解决叙利亚问题。

欧盟——

土方做法“不可接受”，应遵守2016年达成的难民安置协议

3月3日，在希腊总理米佐塔基斯的陪同下，冯德莱恩与欧洲议会议长萨索利、欧洲理事会主席米歇尔乘坐直升机，一同视察希腊和土耳其陆地边境城市卡斯塔尼斯。

冯德莱恩在随后举行的新闻发布会上宣布，将在希腊部署一支包括100名陆上和海上边防人员的快速边境干预部队，并将提供7亿欧元财政援助资金，协助希腊应对来自土耳其的难民和非法移民潮。“欧盟是一个团结的大家庭，欧盟支持希腊。我们首先要解决的是确保希腊边境的秩序。”

冯德莱恩和欧盟其他领导人均表示，土方做法“不可接受”，应遵守2016年达成的难民安置协议。米佐塔基斯说，希腊不可能也不会被“勒索”，“这不再是难民问题，这是土耳其公然企图利用绝望的人们来推进其地缘政治议程，并转移人们对叙利亚紧张局势的关注”。

德国总理默克尔3月2日也批评说，土方希望通过“牺牲难民利益”在政治上达到目的，这完全“不可接受”。她呼吁土耳其在欧盟支持下继续履行应对难民问题的义务，即便现在这个负担加重。

最近以来，叙利亚伊德利卜地区冲突升级，战火导致大批叙利亚难民涌向土耳其。土耳其2月29日宣布放松与欧盟成员国希腊和保加利亚边界的管控，不少难民试图闯关进入欧盟国家。面对汹涌而至的大批难民，希腊政府近日紧急关闭了希土陆路边境口岸，将边境防御等级提升至最高级。

截至3月2日晚，希腊边防已经阻止了超过2.4万人次非法入境，并拘捕数十人。土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢3月3日在一份声明中称，截至3日晚，经由埃迪尔内西北边境离开土耳其前往希腊的难民人数已超过13万人。

土耳其——

无力承担更多难民，欧盟应尊重国际法为难民提供庇护

2016年，欧盟与土耳其曾就合作解决难民危机达成协议。欧盟承诺向土方提供60亿欧元援助资金，换取土方限制难民经由土耳其前往欧洲。但由于欧盟国家迄今没有足额向土耳其支付这笔费用，土政府多次威胁将放松对难民和非法移民的限制，允许他们进入欧盟。

近来，伊德利卜地区武装冲突不断升级，导致更多叙平民流离失所。据联合国统计，叙利亚新增难民数高达90万人，大多数为妇女、儿童，他们大多滞留在叙土边界地区。土方最近多次表示，土耳其目前已收容大约370万叙利亚难民，土方不会再独自应对叙利亚难民问题。

土耳其总统埃尔多安2月29日在伊斯坦布尔发表讲话时说，叙利亚伊德利卜省日益严重的武装冲突造成了新的人道主义危机，土方“无法应对新一轮难民潮”，因此决定为难民进入欧洲打开大门，且“不会关闭”。埃尔多安3月2日表示，为应对难民难题，土耳其已经花费了400亿美元，而欧盟承诺的援助金只有半数到账。

土耳其外长恰武什奥卢3日在安卡拉会见到访的英国外交大臣拉布时再次强调，叙利亚伊德利卜省的最新事态发展进一步加剧了土耳其的压力。土耳其已无力承担更多难民，欧盟应尊重国际法为难民提供庇护。

为缓和土方情绪，欧盟近日向土方承诺再提供10亿欧元的难民安置费。不过，埃尔多安对此并不买账，他3日在与到访的保加利亚总理鲍里索夫举行的联合新闻发布会上表示，任何人都无权玩弄土耳其的尊严，“你们在欺骗谁！我们不再需要这笔钱”。

专家——

根本出路是缓解叙利亚局势，使该国早日重归和平

欧洲智库欧洲改革中心研究员路易吉·斯卡西里对本报记者表示，大批难民涌入欧盟边境，无疑会让人们担心2015年难民危机重演，那次危机造成的严重后果至今让人心有余悸。“英国‘脱欧’、民粹主义泛滥、欧盟凝聚力降低、安全形势恶化等困扰欧洲的许多问题都和难民危机有着千丝万缕的关系。”

保加利亚冲突问题研究专家罗斯兰·特拉德指出，“很多人会批评土耳其政府打难民牌、发难民财，可是土耳其有选择吗？土耳其此次行动或许有其政治目的，但其容纳难民的能力的确非常有限。外界不应一味指责，而要正视这一现实。欧盟应该理解土耳其的处境，为难民问题负起应有的责任。”

“在难民责任分担问题上，欧盟各国间分歧巨大。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯在接受本报记者采访时表示，2015年的难民危机其实并没有过去，大批难民只是被无限期地困在土耳其、希腊海岛的难民营里。欧盟与土耳其一旦交恶，难民潮就会再次汹涌而至。

根据联合国难民署最近发布的报告，全球1/3的难民由最贫困的国家接收。联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪表示，“拥有更多资源的国家”不但没有向流离失所的难民群体伸出援助之手，反而让那些最贫穷的国家承担了收容难民的任务，目前这种“零散且失衡”的难民危机应对模式亟须改变，发达国家需要承担更多难民收容责任。

佐戈普鲁斯表示，目前欧盟需要尽力维护与土耳其的合作关系，控制住难民潮势头，但根本出路是缓解叙利亚局势，使该国早日重归和平。叙利亚、阿富汗及中东部分国家持续动荡，西方国家难辞其咎，该是担负责任的时候了。

（本报布鲁塞尔、安卡拉3月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 17 版）

(责编：曹昆)