“友谊之岛”的友爱之心（大使随笔）

太平洋岛国汤加王国素以“友谊之岛”著称。自1998年建交以来，中国和汤加两国人民之间的友谊不断加深。在中国举国上下抗击新冠肺炎疫情之际，汤加人民对中国的友好支持发自内心。

汤加王室、政府和社会各界都以汤加人民最纯朴、最真诚的方式表达对中国人民的关爱。他们十分坦诚地表示，汤加是一个小岛国，在抗击疫情方面无法提供物资等方面的支持，但汤加人民与中国人民心连心，为中国人民祈祷，期盼中国人民早日战胜疫情。

汤加王国公主皮洛莱乌是中国人民的老朋友。她今年春节期间来到中国驻汤加大使馆做客，满怀信心地说：“我了解中国政府的高效率，相信中国人民一定能战胜疫情。”后来，她又致函表示，汤加人民对受到疫情影响的中国人民深表同情，支持中国政府为防控疫情采取的一切措施，祝愿中国人民早日克服困难。

汤加首相图伊奥内托阿坚定支持两国经贸合作和人文交流。他说，一些国家对中国公民入境采取了限制措施，但汤加对中国防控疫情有信心。汤加医疗卫生体系脆弱，政府需对外国公民入境汤加发布必要的旅行提醒，但对汤中两国间重要的人员往来和经贸合作特事特办，必要的人员往来不受此影响。一旦中国疫情形势缓和，汤加将及早取消旅行提醒。

汤加议长法卡法努阿也是中国的好朋友。2月4日，他专程来到中国驻汤加大使馆，并以个人名义为中方抗击疫情工作捐款。他说，新冠肺炎疫情发生以来，他一直关注疫情防控进展，对不畏困难奋战在抗疫一线的中国医护人员表示崇高敬意，对中国政府和人民齐心协力采取的果断有效防疫举措、特别是在短时间内建成两所专门收治医院深感钦佩，对失去生命的人表示深切哀悼。中国用实际行动证明，中国政府不仅有效保护本国人民，也为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献。

还有很多汤加政要以各种方式对中方表达支持。汤加卫生大臣图伊普洛图夫妇到中国驻汤加大使馆做客，感谢中方为提升汤加医疗卫生水平所提供的有力支持，高度赞赏中国政府采取的高效防控举措以及为确保在华汤加公民健康安全所作努力。汤加贸易和经济发展大臣瓦伊普卢专程到中国驻汤加大使馆，以个人名义向中方抗击疫情工作提供5000潘加（约合1.5万元人民币）捐助。汤加驻华大使乌塔阿图也通过家人提供了捐款。汤加前驻华大使拉图看到西方媒体对中国抗击疫情工作的歪曲和抹黑感到义愤填膺。他在汤加和其他太平洋岛国主流媒体发表题为《新冠肺炎不分“族群”、也没有“国籍”》的文章，以事实说理，有力驳斥了西方媒体的无稽之谈。

很多汤加学生对中国表达了纯真的爱心。他们热爱中华文化，学习汉语，并且录制视频，高喊“中国加油”“武汉加油”，支持中国人民战胜疫情，让人十分感动。

一个不到11万人口的岛国，涌现出许许多多支持中国抗击疫情的感人故事，汇聚成中国战胜疫情的强大外部精神力量。我们感谢来自“友谊之岛”的友爱之心。

（作者为中国驻汤加大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 03 版）

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