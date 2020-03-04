世卫组织：新冠肺炎与季节性流感有4大不同

新华社日内瓦3月3日电（记者沈忠浩 陈俊侠）世界卫生组织总干事谭德塞3日在例行记者会上说，世卫组织正在加深对新冠肺炎的认识，并发现它与季节性流感存在4个重要区别。

第一，现有数据显示新冠病毒的传播效率低于季节性流感。谭德塞指出，无症状感染者是流感病毒的主要传播者，而新冠病毒并非如此。“来自中国的证据显示只有约1%的确诊病例没有症状，且这些病例中的大多数会在两天内出现症状。”

第二，与季节性流感相比，新冠病毒引发的疾病更严重。谭德塞说，目前全球新冠肺炎导致的病亡率约为3.4%，而季节性流感的病亡率通常远低于1%。全球许多人已经具备对季节性流感病毒毒株的免疫力，而新冠病毒是一种新病毒。这意味着新冠肺炎的易感人群更多，有些人会出现重症。

第三，目前尚无针对新冠病毒的疫苗和专门疗法。谭德塞说，目前有20多种针对新冠病毒的疫苗正在研发，一些疗法也在进行临床试验。

第四，流感不可控，但新冠肺炎疫情可以得到控制。谭德塞说：“我们不会针对季节性流感进行接触者追踪，但各国应追踪新冠肺炎患者的密切接触者，这样可以阻止传染并挽救生命。”

谭德塞强调，正因为新冠肺炎疫情可被控制，世卫组织呼吁各国采取全面的防控措施，特别是那些已建立流感检测和防控体系的国家可对现有体系进行相应调整，无需从零开始。

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