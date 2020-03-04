美国总统预选“超级星期二”初步结果出炉

新华社华盛顿3月3日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统选举两党预选首个“超级星期二”初步计票结果3日夜间陆续揭晓：前副总统拜登和联邦参议员桑德斯在民主党党内预选中位居前列，现任总统特朗普在共和党党内预选中以压倒性优势获胜。

综合美媒报道的初步计票结果，在当天举行预选的14个州中，拜登赢得至少9个州，除东部和南部的多个州外，还拿下美国人口数量位居第二的得克萨斯州。桑德斯则在美国人口数量最多、同时也是民主党全国代表大会党代表票最多的加利福尼亚州获胜，并在家乡佛蒙特州等3个州取得领先优势。

前纽约市长布隆伯格斥资约5亿美元加入“超级星期二”选战，但仅赢得美国海外领土美属萨摩亚。联邦参议员沃伦在家乡马萨诸塞州的得票率仅名列第三。夏威夷州联邦众议员加巴德颗粒无收。

现年77岁的拜登和78岁的桑德斯都是美国政坛“老将”，拜登属于温和派，而自称“民主社会主义者”的桑德斯立场较为激进。

3日的“超级星期二”预选决定民主党全国代表大会逾三分之一党代表票归属。要想获得党内提名，竞选人需获得过半数党代表票。

当天，在共和党党内预选中，特朗普以压倒性优势获胜，各方预计他将再次获得共和党总统候选人提名。

党内预选是美国总统选举第一阶段，通常在大选之年的年初至6月在各州陆续举行。长期以来，美国部分州、海外领土选择在总统选举预选阶段前半程的某个星期二集体举行共和党和民主党的党内预选。这一天的预选活动跨地域广、选民数量大、多样性强，其结果对两党总统候选人提名影响重大，因此备受关注，被媒体冠名为“超级星期二”。

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