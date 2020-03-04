杨洁篪在结束访问中亚三国之际接受媒体采访

人民网努尔苏丹3月4日电（记者 周翰博）3月4日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在结束访问塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国之际接受媒体采访。

杨洁篪表示，塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦是中国的友好邻邦和重要战略伙伴，也同为上海合作组织创始成员国。近年来，在习近平主席和三国元首战略指引下，中国同三国关系实现跨越式发展。访问期间，我有机会同拉赫蒙总统、米尔济约耶夫总统、托卡耶夫总统会见，并同三国有关负责人进行会谈，重点就推进下一阶段双边关系重要议程和务实合作进行对表和部署，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。三国元首表示，珍视同习近平主席的个人友谊和良好工作关系，将同中方坚定不移相互支持，加强战略协作，维护共同安全和发展利益，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。大家都认为，要以落实习近平主席和三国元首重要共识为契机，深入推进共建“一带一路”和三国发展战略对接，做深做实互联互通，把双方合作意愿和潜力转化为实实在在的成果，推动中塔、中乌、中哈关系不断取得新的更大发展，为本国和地区发展注入新动力，更好造福本国和世界各国人民。

杨洁篪感谢三国为中国抗击新冠肺炎疫情提供支持和帮助，表示，在习近平主席亲自指挥部署下，中国发挥制度优势，举国上下一心、众志成城，汇聚抗击疫病的坚定决心和磅礴力量，打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，取得重要阶段性成果，疫情防控积极向好态势不断拓展。我们及时同世界卫生组织和国际社会加强沟通协作，分享信息和经验，为全球抗击疫情作出重要贡献，得到国际社会普遍认同和高度评价。面对疫情，各国是休戚与共、同舟共济的命运共同体，团结是最有力的武器。中方将继续秉持人类命运共同体理念，加强国际公共卫生安全合作，为各国人民的健康福祉不懈努力。

杨洁篪说，维护中亚的安全、稳定、繁荣是中国同中亚各国的高度共识。中国政府始终秉持亲诚惠容的周边外交理念发展同中亚国家关系。双方深化互利合作惠民生、顺民意、得民心，是任何域外势力破坏不了的。任何企图离间分化中国同中亚国家关系的图谋都不会得逞。中国和中亚国家有着两千多年友好交往的历史积淀和实现各自民族复兴的共同追求。我们相信，中国同中亚合作必将在新时代迎来更加美好的明天。

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