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法国征用全国防护口罩

2020年03月04日18:30  来源：新华社
 

新华社巴黎3月3日电（记者唐霁 严明）法国总统马克龙3日宣布，为应对日益严重的新冠肺炎疫情，法国正在征用所有库存及新生产的防护口罩，分发给医护人员和感染新冠病毒的法国人。

马克龙是在社交媒体推特上发文宣布的。

另据法国《费加罗报》报道，马克龙当天前往卫生部防控疫情协调指挥中心时表示，疫情目前进入新阶段，这一阶段“可能持续数周或数月”。他呼吁全国动员起来、团结起来，认为法国“有能力应对这一危机”。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗当天在接受媒体采访时说，法国目前已经向全国药房投放1000万个医用口罩，本周视情况还将启用1500万至2000万个库存口罩。他表示，政府向医院和医护人员提供所有必备的医疗物资，法国的医院已经做好准备。

法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔当天向媒体表示，法国“不存在供应的问题，没有物资短缺的风险”。他批评部分法国企业抬高口罩和消毒洗手液的价格，呼吁法国人不要盲目抢购和储备食品。

勒梅尔还表示，新冠肺炎疫情对法国旅游业造成负面影响，自法国暴发疫情开始，酒店业营业额已经下降了20%。他认为疫情将严重影响法国经济增长。

法国卫生部下属的卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙3日宣布，截至目前，法国共报告212例新冠病毒感染确诊病例，较前一日新增21例。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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