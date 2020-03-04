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南非总统：新冠病毒恐重创本国经济

2020年03月04日17:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月4日电（王磊）南非总统拉马福萨3月3日在开普敦出席南非国家编辑论坛（SANEF）会议时表示，如果新型冠状病毒在南非传播，将对本国经济带来毁灭性影响。

拉马福萨表示，新冠病毒的传播尤其将影响投资和会议。“毫无疑问，随着越来越多的国家受到这种病毒的影响，南非受其影响的可能性也越来越高。最糟糕的就是对南非人民健康的影响。”拉马福萨说。

拉马福萨说，虽然目前南非还没有确诊的新冠病毒病例，但需要保持警惕。如果新冠病毒袭击南非，将对本国造成毁灭性的影响。

拉马福萨还将这一威胁与南非正处于技术衰退的现状联系在一起。他说：“导致南非目前经济增长乏力和技术衰退的原因大家都能看到；限电对制造业、手工业、贸易都带来了不可估量的影响。”

3月4日，南非统计局发布了最新国内生产总值（GDP）数据，显示2019年第四季度GDP萎缩了1.4%，在连续两个季度的负增长之后，南非进入了技术性衰退。将第四季度与2018年同期进行比较，2019年第四季度萎缩了0.5%，2019年整体的GDP增长率可能只有0.2%。

拉马福萨说，由于南非部分地区遭遇干旱，对当地农业造成沉重打击。据悉，在南非统计局报告的10个行业中，只有金融业（2.7%）、矿业（1.8%）和个人服务业（0.7%）在2019年第4季度实现了增长。而下降幅度最大的是农业（7.6%）、交通运输（7.2%）和建筑业（5.9%）。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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