理直气壮，世界应该感谢中国

今天，美国又一个州宣布紧急状态，美国佛罗里达州宣布进入公共卫生紧急状态，佛州州长办公室对外宣称，该州已经发现了两人为新冠肺炎推断确诊病例，需要等待美国疾控中心进一步确认，目前这两人正在接受隔离治疗。这是美国继加利福尼亚州、华盛顿州之后，美国第三个宣布紧急状态的州，可见新冠肺炎疫情在美国已经出现了星火燎原的迹象，而且继昨天美国公布第一例新冠肺炎死亡病例后，今天又发生了一起新冠肺炎死亡病例，总共已经有了两名死亡病例。然而荒唐的是，美国现在要确诊一名新冠肺炎病例，还需要美国疾控中心最终审核，这也就是佛罗里达州对此表示很不满的原因，虽然美国疾控中心还没有最终确认，佛州自己就宣布进入紧急状态了。

很显然，美国真实的新冠肺炎疫情被严重的低估了，原因就是上面说的，所有的确诊病例，必须由美国疾控中心来最终认定，这使得美国的数据一直让人全世界怀疑。

随着美国新冠肺炎疫情越来越严重，特朗普也不断出来吹风，让美国民众不要恐慌，但实际情况是特朗普内心也非常着急，负责新冠肺炎疫情防控的美国副总统彭斯更是大为紧张，在白宫办公室祈祷新冠肺炎疫情尽快过去。

这个时候，特朗普发生了一个很大的转变，开始对中国赞扬有加。在前天的一场记者招待会上，有美国记者问特朗普：“如果美国的新冠肺炎疫情恶化，美国政府是否会考虑采取和中国类似的措施呢？”

特朗普当即表示，会采取部分中国的措施来控制新冠肺炎，并表示现在中国取得了很大的进展，可以看到星巴克在中国重新开业了，苹果公司在中国已经全面恢复了生产，中国的新冠肺炎防控确实取得了很大的进展。

很显然，特朗普的这番话是发自内心的，也是因为现在角色发生了转换，中国控制新冠肺炎取得了重大的进展，而美国却陷于疾风骤雨之中，越来越多的州宣布紧急状态，美国的医疗物资极度紧缺，一场失控的新冠肺炎疫情几乎无法避免。

美国的股市连续大暴跌，短短一周的时间跌幅超过12%，直追美国次贷危机期间的大崩盘，这让特朗普如坐针毡，一旦美国股市继续暴跌，不仅仅影响美国经济，也影响特朗普的总统连任，一旦新冠肺炎疫情继续蔓延，特朗普的总统宝座面临的挑战就越来越大。

如果这个时候，中国宣布限制美国人或者去过美国的人进入中国，宣布禁止中国人前往美国，实际上就是对美国实施旅行禁止，那么美国的经济将会遭受巨大的打击，美国的股市更会暴跌，但是中国并没有这样做。

而大家要知道，当中国湖北武汉爆发新冠肺炎疫情后，特朗普的美国政府第一个宣布从中国武汉接回美国人，导致了其它国家纷纷跟进，使得中国当时非常被动。

不仅仅如此，美国政府还宣布限制中国人和到过中国的外国人进入美国，实际上就是对中国间接宣布旅行禁止，让世界上其它国家变相对中国形成孤立，对中国的经济冲击是很大的。

美国这些做法非常不厚道，可谓在落井下石，趁人病要人命，而如今中国的新冠肺炎疫情已经得到了控制，除了武汉外，其它地方新增确诊病例为个位数，而美国的新冠肺炎疫情却越来越严重。

如果这个时候中国对美国进行报复，除了宣布对美国旅行禁令外，还宣布对医疗产品进行战略管控，禁止出口美国，那么美国将会陷入新冠病毒的汪洋大海之中。

根据美国疾控中心官员的公开表示，美国的口罩大部分是中国生产，并从中国进口的，如果中国禁止将口罩出口到美国，那么美国就会陷入口罩荒，防范新冠病毒最基本的措施都无法做到。

同样根据美国疾控中心官员的公开表示，美国的药物绝大部分也是依靠进口，有些药物是从欧洲进口，但是欧洲又将这些药物的生产基地放在中国，因此90%以上的美国进口药物都和中国有关。言下之意，这个时候只要中国宣布药品尽量满足国内而禁止出口，美国将会陷入新冠肺炎疫情的地狱。

然而，人间有大爱，中国人民和中国政府从来没有这样做，没有对美国落井下石，更没有禁止口罩和药品出口美国，随着中国的新冠肺炎疫情逐渐受到控制，中国的口罩、药品的出口能力将极大的提升，而美国正是需求方之一。美国政府的官员，比如商务部长罗斯，美国国务卿蓬佩奥，美国白宫经济顾问纳瓦罗等，公开对中国的新冠肺炎疫情幸灾乐祸，表示中国爆发新冠肺炎疫情对美国有利，有利于企业回流美国，还呼吁世界上的企业考虑中国供应链的风险。甚至臭名昭著的《华尔街日报》还发表了一篇遗臭万年的文章《中国是亚洲真正的病人》，美国的《纽约时报》当时也公开发文，谴责中国武汉封城，说是侵犯人 权。美国这种落井下石的文化，实在让人不齿，而如今风水轮流转，美国成为了新冠肺炎疫情的受难国，这个时候中国没有落井下石，没有谴责美国，这个时候的美国，更应该为之前种种的错误行为向中国道歉。

这段时间，有一种声音故意在炒作，说中国欠世界一个道歉，这是非常荒谬的，中国为了抗击新冠肺炎疫情，做出了巨大的牺牲，付出了巨大的经济成本，切断了新冠病毒的传播途径，没有哪个国家在这次新冠肺炎疫情中做出了如此大的牺牲和付出。

而且，根据钟南山院士的研究，新冠肺炎疫情虽然在中国爆发，但是源头并不一定在中国。现在很多研究也指向新冠病毒的源头可能来自其它国家，美国、意大利、伊朗等国家的很多没有亚洲接触史的新冠肺炎确诊病例就说明了这一点，因此中国更没有理由道歉。

现在我们应该理直气壮的表示，美国欠中国一个道歉，世界欠中国一声感谢，没有中国的巨大牺牲和付出，就不可能为全世界赢得宝贵的抗击新冠肺炎疫情的时间窗口，可以说中国一己之力，硬生生的将新冠肺炎疫情挡住了很长一段时间，真的是惊天地、泣鬼神！（来源：黄生看金融微信公号）

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