专访大众中国CEO：始终与中国休戚与共 并肩前行

大众汽车集团（中国）CEO冯思翰博士（图片来源：大众集团）

人民网北京3月4日电（张悦、崔越）进入中国市场40年，大众汽车集团已在这里深深扎根。作为大众汽车集团最重要的市场，中国的销售份额已占到该集团全球总销量近40%。面对疫情，这家企业正努力恢复生产，逐步回到正轨。

“在这个非常时期，我们坚定地与顾客、员工和整个社会站在一起，尽可能减少疫情带来的影响。”近日，大众汽车集团（中国）CEO冯思翰博士在接受人民网记者采访时表示，大众公司始终与中国休戚与共、并肩前行。

疫情防控和复工复产两手抓

目前，大众公司的工厂和办公室都已复工，大部分整车和零配件工厂也在严格的防控措施下恢复生产，并且根据具体情况调整了产能。

冯思翰介绍，为确保环境安全，各个办公室和工厂都采取了全面的预防措施，给公共场所定期消毒，为员工分发口罩，在入口处测量体温，规定开会和用餐时的人员间隔距离等。

“在这个非常时期，我们坚定地与顾客、员工和整个社会站在一起，尽可能减少疫情对业务和对整个中国的影响。”冯思翰说，“我认为，不论是中国作为一个国家还是大众作为一家企业，都必须在恢复经济活动与遏制疫情发展之间找到平衡。”

“从未见过如此的集体奉献精神”

春节期间，已与家人回到欧洲休假的冯思翰在了解到疫情发生，并且事态越发严重的时候，马上赶回北京。“因为只有回到北京大本营，我才能更好地了解疫情对公司以及员工健康的影响，也能更好地部署有关援驰疫情及防控工作的应急措施。”

冯思翰将中国人民为抗击疫情所做的努力都看在眼里，记在心上。2月8日，他在个人领英平台发文，描述所看到的疫情下的中国。“北京，这座我称之为‘家’的国际大都市，如今变得像小城般安静，大家众志成城、共同战‘疫’。”他写道，“我从未见过哪个国家具有如此的集体奉献精神，牺牲小我、成就大我。我也通过在家办公的方式，为战‘疫’尽绵薄之力。”

冯思翰在领英发文

此外，针对国际社会质疑中国的杂音，冯思翰也在文中发表自己的立场。“请以开放的心态看中国、聆听中国。我们需要对抗的是病毒，不是受害者！”他表示，“在中国10年，我认识了许多善良友好的中国人。在此刻，去指责一个国家是有失公正的。”

作为参与中国社会及汽车发展40年历程的一份子，大众公司也用实际行动支持中国抗击疫情。“大众汽车集团（中国）和两家在华合资公司共捐赠1.2亿元人民币支持防疫工作。捐赠资金主要用于为湖北等省市的医疗机构提供急需物资，如防护服、医疗设备、药品和其他物资等。”冯思翰说。

团结一致才能共克时艰

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记发表重要讲话指出，新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。

在经济全球化深入发展的今天，中国经济与世界经济已高度融合，中国经济面临的挑战就是世界经济面临的挑战。当务之急，国际社会应当团结协作共同战胜疫情。

“目前的局势再一次提醒我们，从长远来看，保护主义毫无意义。像病毒这样的挑战不会被国界阻挡。”冯思翰说，“只有通过国际合作，我们才能共同克服这些波及到全球经济和全人类命运的困难局面。”

自疫情暴发以来，德国各界纷纷对中国抗击新冠肺炎疫情表达祝福和鼓励。德国外长马斯表示，德国愿继续大力支持中国抗击新冠肺炎疫情，坚定地与中国站在一起，同中方保持密切和充满信任的合作，并向中方付出的努力致以最高敬意。

冯思翰对两国合作充满信心。“德中关系之紧密不是区区一个病毒就能阻隔的。恰恰相反，我看到的是德中两国在这一时期越发紧密地开展合作。只有团结一致，加强合作，我们才能共克时艰。”

(责编：崔越、杨牧)