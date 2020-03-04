人民网>>国际

中国回赠日本防疫物资 日本网友盛赞：大国风范

2020年03月04日15:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月4日电 （袁蒙）日本进入新冠肺炎疫情防控关键期。中国驻日本大使馆官方推特近日发布了关于中国向日本捐赠5000件防护服和10万只口罩的推文：“为支持、协助日本应对新冠肺炎疫情，在无偿提供检测用试剂盒之后，中国又捐赠了5000件防护服及10万只口罩，其中一部分已于2月27日、28日完成交付。今后我们也将根据日本方面的需求，在力所能及的范围提供支援与帮助，和日本的大家一起共渡难关。”

许多日本网友在推文下表达了感谢之意，甚至有人用中文发表了感谢的评论。

“非常感谢！让我们一道，集结人类的智慧，对抗未知的病毒，为了人类的胜利一起加油吧！”

“谢谢这强有力的援助。中国已经看到了希望的曙光，日本也要努力渡过难关。”

“病毒是人类共同的敌人，希望中日携手，彻底打败病毒。两国政府和民间在困境中互相援助，证明了两国之间的友谊。作为亚洲两个大国，希望今后中日友好，为了世界的发展和和平一同努力！”

“中国还有很多患者正在接受治疗，各位一线人员辛苦了。希望两国疫情都能早日结束。”

“非常感谢。中国的物资够用吗？情况还好吗？希望疫情能早日结束。我看了好几遍有关武汉的视频，觉得很有意思，疫情结束后很想去武汉旅游。”

“谢谢！共渡难关！”

3月2日下午，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会通过社交媒体宣布，向日本捐赠100万只口罩，消息一经发布被共同社等多家日本媒体报道，迅速登上了日本人最常用的门户网站——雅虎日本的重要位置。

3日，100万只口罩抵达东京成田机场，装有防疫物资的纸箱上还贴着“青山一道，同担风雨”的字样。据了解，这100万只口罩由阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会多方紧急筹措，送达日本后，将经由日本一般社团法人日本医疗国际化机构名誉理事长二阶俊博，转交相应急需部门。

二阶俊博在接受当地媒体采访时表示：“真的很感激。朋友，就是那些在我困难时帮助我的人。”自民党法务大臣森雅子3日也发布推特：“友人马云向日本伸出援手，送来了100万只口罩，和温暖的话语。”“去年12月我们曾在东京会见过，下次再见面时，我希望当面致谢。谢谢您，马云先生！”

马云的善举赢得日本网友的一片赞誉。在雅虎日本网站的相关报道留言区，涌入大量日本网友，纷纷留言对此表示感谢。

“我和中国人一起工作过，他们都非常认真，严格按日本的标准做事。中日在民间层面已经构筑起了良好的关系呢。希望这些口罩能够送给日本需要口罩的人，特别是医护人员，谢谢。”

“很感谢这种单纯的帮助。如果世界上的每个人都能这样互相帮助就好了。”

“无论是预防新冠肺炎，还是花粉症，日本现在真的很需要口罩。希望抵日的援助口罩以及日夜增产的口罩能够缓解供给不足，希望早日有口罩上架！”

“这才是大国风范，是成熟的做法。虽然两国之间还有很多问题，但细节处彰显气量。”

“阿里巴巴，谢谢你！在日本，英文报道并不常见，媒体也有意选择性地报道中国的事情。真正理解中国的，恐怕只有那些在中国的驻在员和外交官吧。希望中日关系可以一步一步得到改善！”

“有很多善良的中国人呀，真的很感谢，不知道你们那边疫情怎么样了呢。这样的捐赠确实帮了日本很大的忙，但希望你们自己也要多加防护。”

相关新闻在人民网日文版脸书上发布后，也收到了日本粉丝留言：“谢谢，谢谢，真的是帮了我们的忙。让我们齐心协力一起努力吧！”还有日本网友用中文写下了“感谢中国”。

中日是一衣带水的友好近邻，在疫情面前更是守望相助的命运共同体。正如马云在微博上的感言：“青山一道，共担风雨，相信一切会尽快好起来！”

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved