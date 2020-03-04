中国回赠日本防疫物资 日本网友盛赞：大国风范

人民网北京3月4日电 （袁蒙）日本进入新冠肺炎疫情防控关键期。中国驻日本大使馆官方推特近日发布了关于中国向日本捐赠5000件防护服和10万只口罩的推文：“为支持、协助日本应对新冠肺炎疫情，在无偿提供检测用试剂盒之后，中国又捐赠了5000件防护服及10万只口罩，其中一部分已于2月27日、28日完成交付。今后我们也将根据日本方面的需求，在力所能及的范围提供支援与帮助，和日本的大家一起共渡难关。”

许多日本网友在推文下表达了感谢之意，甚至有人用中文发表了感谢的评论。

“非常感谢！让我们一道，集结人类的智慧，对抗未知的病毒，为了人类的胜利一起加油吧！”

“谢谢这强有力的援助。中国已经看到了希望的曙光，日本也要努力渡过难关。”

“病毒是人类共同的敌人，希望中日携手，彻底打败病毒。两国政府和民间在困境中互相援助，证明了两国之间的友谊。作为亚洲两个大国，希望今后中日友好，为了世界的发展和和平一同努力！”

“中国还有很多患者正在接受治疗，各位一线人员辛苦了。希望两国疫情都能早日结束。”

“非常感谢。中国的物资够用吗？情况还好吗？希望疫情能早日结束。我看了好几遍有关武汉的视频，觉得很有意思，疫情结束后很想去武汉旅游。”

“谢谢！共渡难关！”

3月2日下午，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会通过社交媒体宣布，向日本捐赠100万只口罩，消息一经发布被共同社等多家日本媒体报道，迅速登上了日本人最常用的门户网站——雅虎日本的重要位置。

3日，100万只口罩抵达东京成田机场，装有防疫物资的纸箱上还贴着“青山一道，同担风雨”的字样。据了解，这100万只口罩由阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会多方紧急筹措，送达日本后，将经由日本一般社团法人日本医疗国际化机构名誉理事长二阶俊博，转交相应急需部门。

二阶俊博在接受当地媒体采访时表示：“真的很感激。朋友，就是那些在我困难时帮助我的人。”自民党法务大臣森雅子3日也发布推特：“友人马云向日本伸出援手，送来了100万只口罩，和温暖的话语。”“去年12月我们曾在东京会见过，下次再见面时，我希望当面致谢。谢谢您，马云先生！”

马云的善举赢得日本网友的一片赞誉。在雅虎日本网站的相关报道留言区，涌入大量日本网友，纷纷留言对此表示感谢。

“我和中国人一起工作过，他们都非常认真，严格按日本的标准做事。中日在民间层面已经构筑起了良好的关系呢。希望这些口罩能够送给日本需要口罩的人，特别是医护人员，谢谢。”

“很感谢这种单纯的帮助。如果世界上的每个人都能这样互相帮助就好了。”

“无论是预防新冠肺炎，还是花粉症，日本现在真的很需要口罩。希望抵日的援助口罩以及日夜增产的口罩能够缓解供给不足，希望早日有口罩上架！”

“这才是大国风范，是成熟的做法。虽然两国之间还有很多问题，但细节处彰显气量。”

“阿里巴巴，谢谢你！在日本，英文报道并不常见，媒体也有意选择性地报道中国的事情。真正理解中国的，恐怕只有那些在中国的驻在员和外交官吧。希望中日关系可以一步一步得到改善！”

“有很多善良的中国人呀，真的很感谢，不知道你们那边疫情怎么样了呢。这样的捐赠确实帮了日本很大的忙，但希望你们自己也要多加防护。”

相关新闻在人民网日文版脸书上发布后，也收到了日本粉丝留言：“谢谢，谢谢，真的是帮了我们的忙。让我们齐心协力一起努力吧！”还有日本网友用中文写下了“感谢中国”。

中日是一衣带水的友好近邻，在疫情面前更是守望相助的命运共同体。正如马云在微博上的感言：“青山一道，共担风雨，相信一切会尽快好起来！”

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