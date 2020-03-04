哈议会下院议长尼格马图林：中国巨大的政治优势是战胜疫情的根本保证

人民网努尔苏丹3月4日电（记者 周翰博）2日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄在哈首都努尔苏丹会见了哈议会下院议长尼格马图林，向其介绍中国新冠病毒肺炎疫情防控有关情况。

张霄表示，中方疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，湖北以外每日新增确诊仅10例左右，全国累计治愈数超过现存确诊病例数。在中国共产党的领导下，全国人民万众一心，众志成城，有信心最终打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

张霄指出，当前，病毒正在全球范围内快速蔓延，国际社会疫情防控形势严峻、任务艰巨。中方将继续咬紧牙关，毫不松懈，不获全胜不轻言成功。同时，本着高度负责的态度，积极开展国际合作。这场突如其来的疫情在全球的大爆发再次警示我们坚持多边主义、反对单边主义和以邻为壑的重要性。权威专家研究表明，疫情首先集中爆发在中国，但病毒不一定起源于中国。相信在各国科学家的共同努力下，相关问题一定会水落石出。

尼格马图林表示，疫情爆发以来，我每天都关注中方抗疫的每一个细小变化和进展，为中国人民的遭遇牵肠挂肚。令人欣慰的是，中国境内疫情扩散已得到有效遏制，每日新增病例数持续下降，治愈出院人数节节攀升。

尼格马图林强调，中方在短时间内克服重重困难，取得阶段性胜利，充分说明了中国共产党强大的组织力、号召力和影响力，体现了中方巨大的政治制度优势，这是战胜疫情的根本保证。相信中国人民能在最短时间内取得完全胜利，迅速恢复群众生产生活秩序。哈方愿为中方疫情防控提供力所能及的帮助。当前随着疫情在哈周边国家蔓延，哈防控形势日益严峻，防控措施逐步升级。愿两国同舟共济，共克时艰，继续扩大各领域合作，开创哈中永久全面战略伙伴关系新局面。

(责编：于洋、刘洁妍)