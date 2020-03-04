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中方呼吁国际社会助力维护伊拉克稳定与发展

2020年03月04日10:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国3月3日电 （记者 李晓宏）联合国安理会3日召开伊拉克问题公开会，中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁，各国应充分尊重伊拉克人民意愿，支持伊拉克政府妥善应对内外挑战，实现经济复苏、和平稳定、国家重建与民族和解。

张军说，当前，伊拉克国家和平稳定与重建正处于关键阶段。在中东海湾地区形势紧张升级的大背景下，维护伊拉克国家主权、独立和领土完整尤其重要。

他表示，应为伊拉克政治对话和民族和解营造良好氛围。伊拉克国内政治进程处于重要节点，国际社会应支持伊方自主解决内部事务和应对挑战，为此发挥建设性作用、营造良好氛围。坚决反对干涉伊内政。在伊领土采取军事行动，必须征得当事国政府同意，避免让伊拉克成为地缘政治的受害者。开展和平而有意义的对话，实现包容和解、和谐共处，符合伊拉克人民根本利益。欢迎伊中央政府和库区政府进一步改善关系，就石油、收入分配和安全安排继续沟通对话。

他强调，应支持伊拉克巩固反恐成果，维护国家安全。伊拉克为国际反恐事业作出巨大牺牲，恐怖主义残余势力威胁仍在，外国恐怖作战分子及其家属处置问题亟需各方支持。国际社会应充分尊重伊拉克主权及其司法管辖权，支持伊拉克根据国内相关法律，将恐怖分子绳之以法，防止恐怖势力和恐怖活动回流和蔓延。支持联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克所犯罪行证据调查组（UNITAD）与当事国政府密切协商，根据授权积极开展工作。

他呼吁，应积极推动伊拉克恢复经济和加快重建。发展是实现和平的根本保障。加快经济重建、提升公共服务能力、改善民生、回应民众诉求是当前伊拉克发展的重要任务。国际社会应坚定支持伊拉克探索符合自身国情的发展道路，并切实履行承诺，继续向伊拉克提供支持和帮助，帮助伊拉克恢复经济，缓解人道局势，切实保护妇女、儿童等弱势群体权利。中国支持联伊援助团继续开展工作，希望联伊援助团根据授权，支持伊政府促进稳定和发展的努力，尊重伊处理自身事务的主导权。

张军表示，中方支持任何有助于维护伊拉克稳定与发展的努力。我们将继续在“一带一路”框架下，积极参与伊拉克能源、基础设施等领域重建，帮助伊加强能力建设，培训更多专业技术人才，增强自主发展能力。中方还将继续为伊拉克提供人道主义物资和经济援助，助力伊拉克人民应对各种困难和挑战，改善人道局势，实现持久和平、稳定与发展。

(责编：于洋、刘洁妍)
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