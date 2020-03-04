驻韩国大使邢海明：使馆已开启“24小时战时模式”

人民网讯 据中国驻韩国大使馆网站消息，3月2日，邢海明大使连线中央电视台新闻频道《新闻1+1》栏目并接受专访。邢海明大使介绍了近期韩国疫情的发展情况及当前大使馆的工作重点。邢海明大使指出，病毒是国际社会共同的敌人。近来，韩国疫情加剧，我们感同身受。我们将与韩国朋友并肩战斗、共克时艰，早日彻底战胜疫情。我们只有一个想法，就是要不忘初心、牢记使命，按照习近平总书记的指示，按照国内的要求，积极努力地做好相关工作，在外交战线为国内抗疫作出贡献，同时维护好、发展好中韩关系大局。

现场实录如下：

白岩松：接下来我们马上要连线的是中国驻韩国大使邢海明。我要特别说明的是，1月30号那一天，邢大使去韩国赴任。邢大使您好，刚才我也给大家说了，看到韩国疫情的数字在快速增长，今天已经到了4000多，作为大使馆，如何研判这种数字和走势?

邢海明：近期，韩国疫情的确发展很快，主要集中在大邱和庆尚北道地区，占近九成。还有个特殊情况，就是发生了大规模群体性感染事件，明确与一个叫新天地的教会有关的确诊者占六成以上。针对这一情况，韩国政府对和确诊患者有密切接触的人员、特定群体、大邱地区数万名居民进行了集中普查，也就是病毒检测，所以数字增长确实很快。过去一周多的时间内，就像你刚才说的，确诊病例增至4000多例，连续几天新增四五百人。但重症病例不到50，死亡病例也只有20几个。

白岩松：邢大使，面对这一段时间以来韩国疫情数据的快速增长，现在大使馆针对它的工作重点是什么?

邢海明：韩国政府已经将疫情预警级别上调至最高级——“严重”级别，包括首尔在内的韩国各地都进入了“非常时期”。使馆主要从事三方面工作。一个是发挥好“桥梁”作用，把韩国各界友好积极的声音传回国内，同时把中国各界对韩国的声援与支持及时向韩方转达，坚定大家共同抗击疫情决胜的信心。另一个重点是做好领事服务，每年来韩国的中国游客超过600万，有近百万中国公民在韩国学习、工作、生活。此次疫情发生以来，使馆及时开启“24小时战时模式”，领保热线电话量剧增，公民求助连续不断。我们始终密切关注韩国疫情发展变化，及时发布有关韩国出入境政策调整、疫情防护、就诊渠道等各类领事提醒，同韩国政府相关部门保持密切沟通协调，切实保护在韩中国公民的合法权益。三是同中国有关部门保持密切沟通，为赴华访问的韩国国民提供便利和服务。我想强调的一点是，中国一些地方所采取的防疫措施不是针对韩国国民的，而是面对疫情采取的防护措施，其中也包括中国公民在内，大家都是一样的。

白岩松：邢大使，我们在新闻中也看到了大使馆派了参赞去机场接到韩国的中国留学生，而且给他提供免费的口罩等等。我们现在在提供怎样具体的帮助，防护用具够吗？储备如何？

邢海明：我们始终高度重视在韩中国留学生的防疫工作。目前，中国留学生可以获得在韩学校到机场迎接、免费发放应急防护用品、为留学生提供校内隔离宿舍及餐饮服务、开展网络教学等照顾。我们还采取了多种领事服务措施，包括视频见面、开通领事证件回邮、为年满65周岁、新生儿等老幼病弱特殊群体开辟绿色通道等。让数据多跑路，让人少接触，同时也降低了使馆办证大厅人员密集度，有利于疫情防控。非常时期，我们呼吁每位中国公民注意身体、做好防护。我们的领保热线为大家“时刻准备着”。与此同时，您刚才提到的口罩，我们目前还是够的。

白岩松：在前一段时间，韩国为中国防疫提供了很多帮助，大使馆也为此专门准备了感谢状等等，这其中的感受是什么?

邢海明：中韩是友好近邻，守望相助，休戚与共。新冠肺炎疫情发生以来，两国相互鼓励支持，是名副其实的命运共同体、抗疫共同体。据不完全统计，韩国各界及在韩中资机构累计捐款捐物已经超过2亿元人民币，我们对此深表感谢。我在这里向他们提供感谢状，以使馆的名义表示感谢，我觉得是理所当然的。不久前习近平主席在近日与文在寅总统通电话时表示，中方将继续本着公开、透明态度，同韩方共同抗击疫情。文在寅总统也表示，韩方将坚定同中方站在一起，共同克服困难。有两国领导人的关心和中韩两国人民的支持，我对中韩关系充满信心，相信战胜疫情之后，中韩两国人民的友谊会更加加深，双方各领域交往合作会更加出现飞跃性的发展。

白岩松：现在两国都面临抗击疫情的挑战，双方会开展怎样的合作?我们能为韩方提供怎样的帮助?他们有什么样的需求？

邢海明：病毒是国际社会共同的敌人。近来，韩国疫情加剧，我们感同身受。正像两国元首通话时达成的共识那样，两国要加强合作。我们将按照两国元首达成的共识，及时分享包括临床应对等抗击疫情过程中积累的各种宝贵经验，与韩国朋友并肩战斗、共克时艰，早日彻底战胜疫情。上周四，我和同事们紧急筹备了一些医用口罩运往大邱，这只是我们的一点心意。现在中国各地各界已经行动起来，为韩方提供支援。上海市政府也为大邱准备了50万只口罩，已于今天运抵韩国。山东青岛等各地也都在做着他们力所能及的事、一些友好团体和在韩的中资机构也在紧急筹备支援物资，很快都会送到疫区。

白岩松：随着韩国抗击疫情的深入，是否也会跟中方更多信息上的互通，包括技术，包括医学上的研判，这种合作的力度也会加大吧？据您现在的感受。

邢海明：我现在切身感受到，中韩之间在抗击疫情方面技术领域的合作是实实在在的。我们大使馆有一个科技处，还有主管卫生的同志，他们和韩方和我们国内都保持着密切的沟通，中韩之间也保持着很频繁的联系。我们的信息都随时传递给韩方，韩方有什么需要我们国内也很快会了解，除了政府部门，双方的专家也在进行着密切接触。

白岩松：在特殊时期，我们如何确保大使馆的人员和在韩中国公民等等尽量不感染新冠肺炎，确保更大的安全?

邢海明：感谢岩松您对我们大使馆工作人员的关心，我们既是外交官，也是普通人，也要做好防护工作。使馆高度重视在韩中国公民的健康安全，我们密切关注韩国疫情发展情况，及时发布相关信息，做好防护工作。我们已通过大使馆的微信公众号等多种渠道和媒体平台，提醒在韩中国公民做好以下四点，这也包括我们使馆的人员，是必须做好的。一是少外出，多防范。二是多通风、戴口罩。三是有症状、早就医。四是不恐慌、不传谣。使馆人员首先要做好上述四点。

白岩松：邢大使，如果因为开学推迟或者其他工作因素，有在韩的中国公民想要回国，我们能提供什么样的帮助?

邢海明：我们希望在韩留学生们密切关注韩国疫情发展最新动态，及时了解韩国教育部最新政策措施，积极联系留学院校，按照有关要求并结合自身实际，妥善安排自身学业，切实做好自我防护。目前中韩间保持着正常商业航班，大家可以根据自身需要作出安排。如果有特殊需要，中国大使馆愿意提供积极的帮助。

白岩松：最后一个问题不是问题，邢大使，您1月30号就任，这一个月的感受应该非常特别，是什么？

邢海明：这也算是一个考验。我到了以后就赶上了疫情，开始阶段是国内疫情比较严重，韩国朋友积极向中方提供支持。再后来，现在的情况是国内的疫情已经趋于平稳，向好的方向发展，韩国的疫情又出现了规模性爆发的情况。我会牢记国内给我的嘱咐和指示，积极努力地开展工作。外面大部分看到的是我在和各方接触，及时传递相关信息，开展领事保护。实际上我们是一个团队，使馆外交官和工作人员就有近80人，大家夜以继日地在工作。我们只有一个想法，就是要不忘初心、牢记使命，按照习近平总书记的指示，按照国内的要求，积极努力地做好相关工作，在外交战线为国内抗疫作出贡献，同时维护好、发展好中韩关系大局。

白岩松：非常感谢邢大使接受我们的采访，您和所有同仁保重，同时也做好中韩两国之间桥梁的作用，谢谢您！

(责编：于洋、杨牧)