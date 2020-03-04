世卫组织:不保护医务工作者就无法阻止病毒传播

人民网北京3月4日电 当地时间3月3日，世卫组织总干事在2019冠状病毒病（COVID-19）疫情媒体通报会上表示，如果不保护医务工作者，我们就无法阻止新冠病毒传播。各国应团结互助，共同应对防护设备短缺问题。

世卫组织通报了全球新冠肺炎疫情的最新情况。目前全球共报告了90893例新冠肺炎确诊病例，3110例死亡。在过去24小时内，中国报告了129例病例，是自1月20日以来的最低值。在中国以外，有48个国家共报告了1848例确诊病例，其中80%来自韩国、伊朗和意大利。

此外，12个国家向世卫组织报告了首个确诊病例，目前共有21个国家报告1例确诊病例。122个国家没有报告任何病例。谭德赛表示，这些新受到影响的国家今天采取的行动事关重大，其所作所为将决定今后是有少数病例还是会有众多病例。

谭德赛在会上特别提到，由于需求暴增以及存在囤积和滥用现象，全球个人防护装备供应受到严重而且日趋严重的干扰，各国的应对能力受到影响。因获得手套、医用口罩、呼吸罩、护目镜、面罩、防护服和围裙等用品的途径有限，物资短缺使得医生、护士和其他一线卫生人员在为新冠病毒肺炎患者提供医疗服务时装备不足，处于危险境地。他强调，如果不保护医务工作者，我们就无法阻止新冠病毒传播。

目前，世卫组织已向27个国家运送了近50万套个人防护装备，但用品在迅速耗尽。世卫组织估计，为应对新冠病毒，每月需要8900万只医用口罩，7600万双医检手套和160万副护目镜。在全球范围内，个人防护装备供应需要将增加40%。

谭德赛表示，世卫组织有关于如何在卫生设施中合理使用个人防护装备和有效管理供应链的指南。我们还与各国政府、制造商和大流行病供应链网络合作，以协助提高产量和保障向受严重影响和有风险的国家供应个人防护装备。

谭德赛呼吁，制造商紧急增加产量，以满足这一需求并保证供应。政府应制定激励措施，鼓励制造商扩大生产，包括放松对个人防护装备和其他医疗用品出口和分销的限制。

谭德赛指出，缓解防护设备供应紧张现状是一个团结互助的问题，不能仅靠世卫组织或一个行业来解决，需要我们所有人共同努力，确保所有国家都能保护为我们提供保护的医务人员。

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