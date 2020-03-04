利比亚冲突难停　联合国特使请辞

联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆2日因身体原因宣布辞职。

持续多年的利比亚冲突迄今没有停息迹象，东西两派势力持续对峙。受联合国支持的利比亚民族团结政府1日说，面对东部武装持续炮击首都的黎波里，民族团结政府将转守为攻。

【压力大 扛不住】

萨拉姆2日经由社交媒体“推特”发布辞职消息。

“我曾经试图团结利比亚人、阻碍外部势力介入、保护这个国家的完整，”他说，“但因为健康因素，我无法继续承受这种程度的压力，因而要求联合国秘书长解除我的职务。”

萨拉姆现年69岁，曾长期任教，2000年至2003年出任黎巴嫩文化部长，2017年6月起出任联合国秘书长利比亚问题特别代表。将近3年间，他寻求团结利比亚各阶层，组织利比亚选举，为促成停火屡次撮合冲突双方对话。

民族团结政府和东部武装“国民军”2月各派军官在瑞士日内瓦参与间接谈判，谈判一度中断而后重启。美联社报道，萨拉姆在这一期间经常面对双方意见冲突。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯已经收到萨拉姆的辞职请求，将与萨拉姆商讨交接事宜。

【停火难 遗憾多】

萨拉姆2日在推文中祝愿利比亚早日迎来“和平、稳定”。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年倒台后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区；国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。民族团结政府获联合国认可，受土耳其、卡塔尔、意大利等国支持，“国民军”受到阿拉伯联合酋长国、埃及、法国和俄罗斯等国支持。

回顾萨拉姆特使任期，遗憾不少。

在他推动下，联合国原本打算2019年4月在利比亚边境小城古达米斯主持一场全国会议，绘制一份“路线图”，以期实现利比亚全国选举。不等会议召开，“国民军”发起夺取的黎波里攻势。萨拉姆当时说：“我们为这场会议准备一整年，但现在所有努力完全落空。”

随后一年间，萨拉姆屡次斡旋冲突双方停火，收效不明显。冲突双方今年1月12日凌晨起应土耳其和俄罗斯的呼吁有条件停火，但随后多次互相指责对方违反停火约定。

萨拉姆2月28日说，那份有条件停火约定“几近破裂”。他同一天确认在日内瓦启动的政治会谈破裂，对柏林会议成果难以巩固表达不满。

联合国牵头的利比亚问题国际会议1月19日在德国首都柏林举行，达成多项文件，核心是确保利比亚长期停火、落实对利比亚武器禁运。萨拉姆2月28日告诉媒体记者：“我（从国际社会）得到了所需支持吗？没有，我需要更多支持。”

利比亚民族团结政府内政部长法特希·巴沙赫3月1日在接受路透社记者采访时说，面对“国民军”不停炮击的黎波里，民族团结政府和支持它的一些民兵组织未来几天将转守为攻。（杜鹃）（新华社专特稿）

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