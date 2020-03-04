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互不相让　阿富汗和解对话遇难题

2020年03月04日08:44  来源：新华网
 

美国国防部长马克·埃斯珀2日确认，他已经批准驻阿富汗美军开始撤离。

塔利班方面2日声称，除非阿富汗政府释放数千名塔利班在押人员，否则不会参与阿富汗内部和解对话。

【道阻且长】

埃斯珀当天在一场记者会上说，撤军进程必须在美国与塔利班达成和平协议10天内开启。驻阿富汗美军最高指挥官斯科特·米勒将开启这一进程，在约定期限内将驻阿美军规模从现有大约1.3万人减少至8600人，随后视情况作评估。

美国与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署和平协议，旨在结束超过18年的阿富汗战争。

根据协议，美国及盟国所有军事力量将在14个月内分阶段从阿富汗撤出。同时，美国还将推动释放塔利班在押人员、重新评估和解除对塔利班相关人员的制裁、向阿富汗新政府提供经济援助，确保不干涉阿富汗内部事务。作为交换，塔利班承诺不允许其成员及“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

美军撤出将只关联塔利班对上述协议条款的履行，与阿富汗内部和平进程无关。

签署和平协议前，美国与塔利班达成一项“减少暴力活动”协议。这份协议2月22日生效，为期一周。埃斯珀2日说，美方希望“减暴”持续，会揪出任何暴力活动的制造者。

“我不会对当前发生的事太过激动，我们只会处理好出现的每一个状况。”埃斯珀说。

美军参谋长联席会议主席马克·米利说，不要指望阿富汗暴力活动迅速“清零”。埃斯珀告诉记者，美方预期暴力活动会“减少”，为定于10日开启的阿富汗内部和解对话铺平道路。

“这将是一条漫长……崎岖的道路，会有起伏，我们会停停走走。”他说。

【遭遇难题】

在白宫，美国总统唐纳德·特朗普被问及是否预期阿富汗内部和解对话如期举行。特朗普没有正面回答，只说美方与塔利班谈得不错，驻阿美军将开始撤离。

根据美国和塔利班签署的协议，塔利班将于10日与阿富汗各方代表会面，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后的政治路线。协议提出，阿富汗政府将在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班将释放大约1000人。

阿富汗驻美国大使鲁娅·拉赫马尼说，阿富汗政府官员准备好与塔利班对话，“和平不是不可能，但也不容易，因为这是一条困难的路，要讨论的东西如此之多”。

和解对话尚未开启似乎已遭遇难题。塔利班一名发言人2日声称，除非阿富汗政府释放大约5000名塔利班在押人员，否则不会参与和解对话。阿富汗总统阿什拉夫·加尼1日明确反对在和解对话前释放塔利班人员，认定释囚应当由阿富汗政府拍板，不该由美国来决定。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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