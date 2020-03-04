人民网>>国际

土耳其拒收欧盟应对难民追加援助金

2020年03月04日08:43  来源：新华网
 

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2日说，不会接受由欧洲联盟为土耳其继续收留难民而额外提供的10亿欧元（约合77.5亿元人民币）援助金。

土耳其高官近来接连表态，由于叙利亚西北部局势升级，土耳其不再有能力容纳难民。土方2月29日确认，不再阻止难民从土耳其进入欧洲。和土耳其相邻的希腊和保加利亚连日大幅加强边境巡逻。

埃尔多安2日在首都安卡拉一场记者会上说，针对难民，“我们原本希望能公平划分责任，不幸的是，这件事没有得到解决。欧盟没有全面履行2016年3月18日签署的协议。他们（现在）说再提供10亿欧元。骗谁呢？我们不想要这笔钱。”

2015年欧洲移民危机时，大批非法移民从土耳其取道希腊进入欧洲。2016年，欧盟与土耳其达成应对难民潮的协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元（466亿元人民币），换取土方限制非法移民经由土耳其前往欧洲。只是，土耳其方面多次抱怨，这笔钱只有部分到账，欧盟方面予以否认。

按埃尔多安的说法，为应对难民难题，土耳其已经花费400亿美元（2788亿元人民币）。

土耳其目前收容数百万叙利亚难民以及来自非洲、中东等地区的非法移民。埃尔多安曾多次警告欧洲方面，将“开闸”放难民。分析人士认为，土方这次“开闸”，是为施压欧盟及北大西洋公约组织盟友，寻求它们支持土耳其在叙军事行动。

欧盟成员国内政部长定于4日召开紧急会议，讨论难民议题。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved