土耳其拒收欧盟应对难民追加援助金

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2日说，不会接受由欧洲联盟为土耳其继续收留难民而额外提供的10亿欧元（约合77.5亿元人民币）援助金。

土耳其高官近来接连表态，由于叙利亚西北部局势升级，土耳其不再有能力容纳难民。土方2月29日确认，不再阻止难民从土耳其进入欧洲。和土耳其相邻的希腊和保加利亚连日大幅加强边境巡逻。

埃尔多安2日在首都安卡拉一场记者会上说，针对难民，“我们原本希望能公平划分责任，不幸的是，这件事没有得到解决。欧盟没有全面履行2016年3月18日签署的协议。他们（现在）说再提供10亿欧元。骗谁呢？我们不想要这笔钱。”

2015年欧洲移民危机时，大批非法移民从土耳其取道希腊进入欧洲。2016年，欧盟与土耳其达成应对难民潮的协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元（466亿元人民币），换取土方限制非法移民经由土耳其前往欧洲。只是，土耳其方面多次抱怨，这笔钱只有部分到账，欧盟方面予以否认。

按埃尔多安的说法，为应对难民难题，土耳其已经花费400亿美元（2788亿元人民币）。

土耳其目前收容数百万叙利亚难民以及来自非洲、中东等地区的非法移民。埃尔多安曾多次警告欧洲方面，将“开闸”放难民。分析人士认为，土方这次“开闸”，是为施压欧盟及北大西洋公约组织盟友，寻求它们支持土耳其在叙军事行动。

欧盟成员国内政部长定于4日召开紧急会议，讨论难民议题。（杜鹃）【新华社微特稿】

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