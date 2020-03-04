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英国政府推出针对新型冠状病毒的行动方案

2020年03月04日08:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦3月3日电（杨波）英国政府日前宣布了针对新型冠状病毒的行动方案，该方案介绍了目前疫情的情况、英国卫生部门对该病毒及其导致疾病的已知情况、英国政府应对传染病爆发的经验和对此次新型冠状病毒的响应。

英国首相约翰逊在发布会上表示，政府将采取的措施分为四个阶段，即遏制病毒、延缓传播、研究病毒并寻找治疗方法、减缓病毒传播带来的影响，英国政府的响应目前尚处在第一阶段。他强调，“对绝大多数人来说，这只是轻度疾病，人们能够很快完全康复”，他同时表示“英国的病例数量极有可能增加”，但是英国的医疗系统已经做好了准备。约翰逊反复强调眼前每个人应该做到的就是认真洗手，时长要达到唱两遍生日快乐歌，他还呼吁社会和商业正常运转。

据英国广播公司报道，英国政府的行动方案表示，在病毒流行的最高峰时期，可能有高达五分之一的劳动力病休。届时警方有可能只会关注最严重的犯罪行为和维持公共秩序，军方可能会在需要时提供紧急服务支持。如果发生病毒广泛传播的情况，非紧急的医疗治疗将会被推迟，以全力治疗病毒感染者，还有可能要求新近退休的医护人员返回工作岗位。其他可能采取的措施还包括关闭学校、减少大规模活动和在家工作。

英国卫生大臣汉考克表示，新型冠状病毒在英国广泛传播的可能性在增加，他敦促人们按照官方医疗建议行事。

截至3月3日，英国新型冠状病毒确诊病例比前一天增加12例，达到了51例。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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