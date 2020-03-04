患难见真情  共同抗疫情（国际视野）

2月18日，俄罗斯《俄罗斯报》12版整版刊发人民日报稿件《火神山医院建设——与疫情竞速》《团结合作势在必行》《致敬！逆行的“白衣战士”！》。

2月16日，埃及《金字塔报》14版整版刊发人民日报稿件《中国驻埃及大使：患难见真情》《武汉疫情防控一线纪实》《推动企业恢复生产 加强防护物资保障》《雷神山医院交付使用》《世卫组织执委会会议高度评价中方疫情防控举措》《让理性战胜恐慌》《疫情面前，有把衡量道义的尺子》。

2月14日，泰国《经理报》3版整版刊发人民日报稿件《中国驻泰国大使：中泰共同抗击新冠疫情》《团结合作势在必行》《雷神山医院交付使用》。

2月17日，韩国《每日经济新闻》9版整版刊发人民日报稿件《火神山医院建设——与疫情竞速》《世卫组织不赞成对中国采取旅行或贸易禁令》《致敬！逆行的“白衣战士”！》。

2月15日，西班牙《理性报》29版整版刊发人民日报稿件《通力合作 共战疫情》。

2月14日，波兰《论坛报》10版整版刊发人民日报稿件《新冠肺炎重症病例占比明显下降》《正是共担风雨时》。

2月20日，巴西《商业导报》8版整版刊发人民日报稿件《努力实现今年经济社会发展目标任务》《抗击疫情的暖心“大后方”》《不提高疫情风险级别，世卫组织最新判断意味什么？》《疫情面前，美方做了什么》。

2月21日，墨西哥《改革报》15版整版刊发人民日报稿件《疫情面前，美方做了什么》《努力实现今年经济社会发展目标任务》《中国治愈出院新冠肺炎患者超万人》《践行多边主义 合作应对挑战》《不提高疫情风险级别，世卫组织最新判断意味什么？》。

2月14日，南非《比勒陀利亚新闻报》5版整版刊发人民日报稿件《团结合作势在必行》《中国上下齐心协力防控疫情》。

2月20日，坦桑尼亚《卫报》17版整版刊发人民日报稿件《中非金子般的情谊》《驰援武汉，一天近6000人飞抵前线》《“我们看到了中国扎扎实实的防控行动”》。

2月7日，利比里亚《新闻报》4版整版刊发人民日报稿件《做好春运返程保障》《把好疫情防控第一道关》。

（张矜若 程是颉整理）

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人民日报与俄罗斯、泰国、韩国、埃及、西班牙、波兰、南非、巴西、墨西哥、坦桑尼亚、利比里亚的主流媒体合作推出了21块主题专版

400

人民日报向国外主流媒体推送近400篇反映中国疫情防控工作真实、准确、权威信息的各类稿件

10

推送稿件覆盖英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、韩语、葡萄牙语、波兰语、越南语10个语种

2100

共计在60多个国家的225家媒体落地近2100次

抗击新冠肺炎疫情，中国行动世界瞩目。人民日报充分发挥海外传播优势，整合精选全社报道资源，及时准确对外推送多语种相关疫情防控信息，有力发出权威中国声音，传播中国疫情防控的正能量。

今年2月，人民日报向国外主流媒体推送英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、韩语、葡萄牙语、波兰语、越南语10个语种的近400篇稿件、260张图片，共计在60多个国家的225家媒体落地近2100次。

人民日报和有关国家主流媒体开展内容共享、稿件互换等合作，此次与俄罗斯、泰国、韩国、埃及、西班牙、波兰、南非、巴西、墨西哥等11个国家的主流媒体合作刊发了21块主题专版，包括埃及《金字塔报》、韩国《每日经济新闻》、泰国《经理报》、西班牙《理性报》、巴西《商业导报》等。

据不完全统计，此次内容共享、稿件互换和对外推送共有效覆盖国外读者及用户超过一亿人次。

推送及专版文章立足外媒关切热点，题材多样，内容丰富，为各国读者了解中国抗击疫情的真实情况和感人故事提供了重要参考。

（白 阳 杜一菲）

人民日报秉承开放态度进行客观报道，向全世界展示真实情况，遏制了恐慌和谣言的传播，为战胜疫情作出了贡献。

——《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察

泰国外交部专门对专版予以收藏。专版不仅展现了中国抗击疫情的努力，还让读者看到泰中合作携手共克时艰的精神，十分有益。

——泰国外交部亚洲司官员叻塔武

这次与人民日报的版面合作非常及时，让波兰民众及时了解这次疫情的基本情况，以及中国政府和中国人民在这次疫情中的伟大牺牲与坚持。恐慌和谣言是抗击疫情最大的敌人，我们也希望今后继续与人民日报保持合作，及时向波兰民众传递疫情防控的真实情况。衷心祝愿中国人民尽快打赢这次抗疫的战斗。

——波兰《论坛报》总编辑皮特·卡济诺夫斯基

此次推出的专版对埃及读者了解新冠肺炎疫情以及中国所做的努力有着重要意义，同时也有理有据地澄清了借疫情抹黑中国的不实言论。希望中国能够早日战胜疫情。

——埃及《金字塔报》副主编萨米·卡姆哈维

非常感谢人民日报在这个特殊时期，提供这么珍贵的报道素材。

——《俄罗斯报》编辑塔季娅娜·巴杰涅娃

人民日报长期向本报提供的英语文章是非洲媒体和读者了解中国的一扇窗口，能够帮助非洲人民更加全面、具体地了解中国。此次关于中国抗击新冠肺炎疫情的文章更是及时地向外界传递了中国人民抗击疫情的坚强信心，也让世界各国相信疫情是可以控制的。这些来自中国的正面、理性的报道尤为重要。非洲国家是中国的好兄弟，衷心祝福中国人民早日战胜疫情。

——坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳

人民日报的这些文章通过具体的数字和实例，从多个角度全方位展现出了中国政府动员全国力量遏制疫情蔓延的图景。内容除了介绍中国政府为应对疫情投入的财政和物资支持外，还包括为疫情防控救援物资开通绿色通道、确保进口疫情防控物资快速通关等举措，以及外界比较关注的对中小企业给予的财政和税收优惠举措，有助于西班牙读者加深对中国政府应对疫情努力的认识和了解。

——西班牙《理性报》市场和公关部主任何塞·维拉

中国全力以赴防控新冠肺炎疫情令世人瞩目，整个国家动员起来合力达成同一个目标，这不是每个国家都能做到的。让全世界人民了解此类信息显得尤为重要。希望世界人民都加倍努力，合作应对疫情，继续促进经济、社会和文化各方面的发展。

——墨西哥《改革报》国际部记者罗德里格斯·查贡

人民日报和《商业导报》合作刊发专版内容提升了外界对中国抗击疫情以及经济发展的信心，让世界知道中国正在统筹疫情防控和经济社会发展工作。中国是巴西最大的贸易伙伴，中国疫情防控进展、经济走向一直受到巴西方面的特别关注。作为世界第二大经济体，中国加快推动复工复产将为世界经济复苏注入动力。我对中国经济的前景充满信心。

——巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略

人民日报与韩国《每日经济新闻》合作刊发的版面很及时，文章内容能够让韩国民众充分了解到中国为抗击疫情付出的努力以及战胜疫情的决心。

——韩国和平与民生问题研究所所长禹守根

（本报记者屈佩、孙广勇、于洋、周輖、吕强、姜波、刘旭霞、张远南、马菲采访整理）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 17 版）

(责编：曹昆)