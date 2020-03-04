政治打压中国媒体暴露美方虚伪性（钟声）

当地时间3月2日，美国国务院宣布限期对5家中国媒体中国籍员工数量采取限制措施。美方此举是对中国媒体记者实行“实际上的驱逐”，毫无依据和道理，是美方基于冷战思维和意识形态偏见的政治打压，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性以及赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。中方对此坚决反对并予以强烈谴责，敦促美方立即改弦更张、纠正错误，并保留做出反应和采取措施的权利。

媒体是各国人民加强沟通、增进理解的重要桥梁和纽带。长期以来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则，在美国开展新闻报道，专业性得到业界同行公认。中国媒体驻美记者为增进中美两国人民之间的了解和沟通，推动两国人文交流乃至促进两国关系发展发挥了积极作用。

美方一贯标榜的“新闻自由”哪里去了？他们对中国媒体在美机构正常运作进行干扰、横加阻挠，足见其虚伪性。从要求中方媒体登记“外国代理人”，到将5家中国媒体列为“外国使团”，再到以所谓限制人数为名，实际上“驱逐”中国媒体驻美记者，美方不断升级对中国媒体的打压行动，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重干扰两国间正常人文交流。对于美方的虚伪性及其对待媒体的蛮横态度，国际社会有目共睹。国际非政府组织“第十九条”网站报道指出，美国的新闻报道环境进一步恶化，记者遭到攻击、搜查、逮捕、边境拦截以及被限制发布公共信息等情况时有发生。该组织执行主任托马斯·休斯批评道，近年来美国新闻自由受到的威胁出现了惊人的上升。

美方宣称“减少中国媒体在美人员是为了在美中关系中实现‘对等’”，但所谓的寻求“对等”不过是美方歧视、排斥和打压中国媒体的借口。事实是，中国媒体驻美机构只有9家，美国媒体在中国却有29家。中国从未对美国媒体在华机构和人员数量作出限制，美国媒体来华人员人数是美国媒体自己的选择，并不是中国限制的结果。事实是，美方不断以小动作对中国媒体施以“非对等”对待。2018年至今，美方通过拒签、拖延签证等手段限制中方记者正常赴美，去年以来已有至少21人被拒签。美国驻华记者在签证有效期内可以多次往返中国，而美方针对中国驻美记者却采取歧视性措施，只颁发一次入境签证。

铁的事实充分表明，美方的所谓“对等”借口十分荒谬。说穿了，那些固守冷战思维和意识形态偏见的人已经失去了自信，他们所忌惮的、所挑衅的，是来自中国的秉持公道、伸张正义的国际话语能力。

美方把所谓“新闻自由”的面具摘下来，不惜以其“大棒效应”破坏国际关系和国际合作，其政治目的昭然若揭。国际舆论纷纷指出，美方此举是“涉及媒体领域的对中国的政策性全面打压”，可能令中美关系陷入“以牙还牙的危险循环”。还有媒体发出警告，在各国忙于应对新冠肺炎疫情的当下，美方此举或将阻碍信息流动，影响全球抗击疫情的大局。

容得媒体在促进国际交流与合作中发挥积极作用，为媒体正常开展工作提供便利，这是当今时代通行的基本国际规则、国际道义。要看到，当今世界的主流决不会为冷战零和博弈思维喝彩。奉劝美方立即停止对中国媒体的政治打压，着眼中美双方共同利益，多做有利于中美互信与合作的事。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）

(责编：曹昆)