人民网>>国际

患难见真情  微光显大爱

——贝宁友华人士支持中国抗疫纪事

王泽非

2020年03月04日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　2月18日，中国驻贝宁大使馆迎来了一位特殊的客人。这位69岁的老人名叫米贝，是中国纺织对外经济技术合作有限公司西非代表处首席代表。米贝从电视上得知中国发生新冠肺炎疫情的消息，焦急万分。他觉得应该为支持中国抗疫做些什么，于是驱车40多公里来到位于科托努的中国驻贝宁大使馆，专程带来了自己一个月的工资——1000美元，请大使馆代为捐赠给正在抗击新冠肺炎疫情的中国人民。

　　米贝与中国的渊源始于1998年。当年，中国政府向贝宁提供优惠贷款帮助建设了中贝合资纺织厂，即目前仍在运营的贝宁纺织公司。米贝作为贝方代表参与了项目筹备和建设，并在企业投产后被任命为副总经理，与中方共同管理企业，直到2008年退休。因为工作出色，2011年，米贝又被返聘为中纺对外公司西非代表处首席代表。

　　贝宁位于西部非洲，盛产棉花。但长期以来，棉花仅作为原材料出口。没有相关加工生产线的贝宁，纺织品全部依赖进口。中国帮助贝宁建立纺织厂，让米贝非常感动。他说，将棉花进行深加工，纺成纱，织成布，解决了近千人的就业问题，也让我们学会了用自己的双手创造财富、建设国家。经过多年努力，企业有了稳定的客户，产品在西非地区供不应求。纺织厂成为贝中友好、南南合作的典范。

　　米贝说：“中国是真心帮助非洲人民的国家。我的捐赠虽然只是微小的帮助，但我愿通过这种方式，表达贝宁人民对中国人民的支持和友情。我只是做了一个热爱中国的人应该做的。”

　　1月29日，江西省南昌市进贤县人民医院收到一份特殊的抗击疫情“请战书”，申请者是贝宁在华留学的骨科医学研究生莱东翰。

　　“我是外国人，但不是外人”。莱东翰来华留学已经8年，中国已成为他的第二故乡。从南昌大学临床系毕业后，他到进贤县人民医院实习了3个月，此后又考取了江苏大学硕士研究生。今年寒假，莱东翰返回进贤，想和这里曾经一起工作过的同事过春节。疫情暴发后，他看到同事们为了抗击疫情加班加点忘我工作，深受感动，也希望能加入抗击疫情的队伍，便递交了“请战书”。

　　现在，莱东翰负责在发热门诊对病人进行筛查，对疑似患者进行隔离和登记，每天要穿着防护服工作十几个小时，除了吃饭，中间不能上厕所和喝水。晚上下班的时候，脱下防护服，里面的衣服被汗水湿透了。虽然非常辛苦，莱东翰说：“看到最近发热门诊接待的患者数量锐减，我很欣慰。我永远不会忘记是中国政府奖学金给了我留学中国的机会，在中国老师、同学、同事的关心和帮助下，我才能完成学业。等疫情结束后，我想调整自己的计划，希望用自己微小的力量为中国人民卫生健康服务。”

　　患难见真情，微光显大爱。虽然相距万里，但贝宁人民用实际行动表达着对中国抗疫的支持。慷慨无私的捐助，挺身而出的担当，像点点微光，闪烁着中贝两国人民相互守望的朴素情谊，汇聚到中国与非洲传统友好的火炬之中，熠熠生辉。中非人民始终携手并肩、肝胆相照、一路同行。疫情终会过去，美好的愿望终会实现。我们祝愿，中非友谊之花绚烂开放，中非命运共同体根深苗壮。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved