2月18日，中国驻贝宁大使馆迎来了一位特殊的客人。这位69岁的老人名叫米贝，是中国纺织对外经济技术合作有限公司西非代表处首席代表。米贝从电视上得知中国发生新冠肺炎疫情的消息，焦急万分。他觉得应该为支持中国抗疫做些什么，于是驱车40多公里来到位于科托努的中国驻贝宁大使馆，专程带来了自己一个月的工资——1000美元，请大使馆代为捐赠给正在抗击新冠肺炎疫情的中国人民。

米贝与中国的渊源始于1998年。当年，中国政府向贝宁提供优惠贷款帮助建设了中贝合资纺织厂，即目前仍在运营的贝宁纺织公司。米贝作为贝方代表参与了项目筹备和建设，并在企业投产后被任命为副总经理，与中方共同管理企业，直到2008年退休。因为工作出色，2011年，米贝又被返聘为中纺对外公司西非代表处首席代表。

贝宁位于西部非洲，盛产棉花。但长期以来，棉花仅作为原材料出口。没有相关加工生产线的贝宁，纺织品全部依赖进口。中国帮助贝宁建立纺织厂，让米贝非常感动。他说，将棉花进行深加工，纺成纱，织成布，解决了近千人的就业问题，也让我们学会了用自己的双手创造财富、建设国家。经过多年努力，企业有了稳定的客户，产品在西非地区供不应求。纺织厂成为贝中友好、南南合作的典范。

米贝说：“中国是真心帮助非洲人民的国家。我的捐赠虽然只是微小的帮助，但我愿通过这种方式，表达贝宁人民对中国人民的支持和友情。我只是做了一个热爱中国的人应该做的。”

1月29日，江西省南昌市进贤县人民医院收到一份特殊的抗击疫情“请战书”，申请者是贝宁在华留学的骨科医学研究生莱东翰。

“我是外国人，但不是外人”。莱东翰来华留学已经8年，中国已成为他的第二故乡。从南昌大学临床系毕业后，他到进贤县人民医院实习了3个月，此后又考取了江苏大学硕士研究生。今年寒假，莱东翰返回进贤，想和这里曾经一起工作过的同事过春节。疫情暴发后，他看到同事们为了抗击疫情加班加点忘我工作，深受感动，也希望能加入抗击疫情的队伍，便递交了“请战书”。

现在，莱东翰负责在发热门诊对病人进行筛查，对疑似患者进行隔离和登记，每天要穿着防护服工作十几个小时，除了吃饭，中间不能上厕所和喝水。晚上下班的时候，脱下防护服，里面的衣服被汗水湿透了。虽然非常辛苦，莱东翰说：“看到最近发热门诊接待的患者数量锐减，我很欣慰。我永远不会忘记是中国政府奖学金给了我留学中国的机会，在中国老师、同学、同事的关心和帮助下，我才能完成学业。等疫情结束后，我想调整自己的计划，希望用自己微小的力量为中国人民卫生健康服务。”

患难见真情，微光显大爱。虽然相距万里，但贝宁人民用实际行动表达着对中国抗疫的支持。慷慨无私的捐助，挺身而出的担当，像点点微光，闪烁着中贝两国人民相互守望的朴素情谊，汇聚到中国与非洲传统友好的火炬之中，熠熠生辉。中非人民始终携手并肩、肝胆相照、一路同行。疫情终会过去，美好的愿望终会实现。我们祝愿，中非友谊之花绚烂开放，中非命运共同体根深苗壮。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）

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