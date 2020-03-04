“中国将为全球知识产权治理贡献更多力量”

世界知识产权组织协调委员会特别会议将于3月4日至5日在瑞士日内瓦举行。近年来，中国不断发展完善知识产权制度，知识产权保护效果、运用效益和国际影响力不断得到提升，同时也为知识产权全球治理贡献了中国智慧，获得国际社会的积极评价。

数据显示，截至2019年底，中国发明专利申请量连续9年位居世界第一，相继实现了年发明专利申请量和发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破，成为世界上第一个年发明专利申请量突破100万件的国家和继美国、日本之后第三个国内有效发明拥有量突破100万件的国家。中国在《专利合作条约》框架下的国际专利申请量已经跃居全球第二位。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，中国知识产权发展是一个了不起的故事。高锐表示，中国将知识产权置于战略高位，在各个经济领域都注重知识产权保护，推动中国在研发和创新方面取得了更多成就。

法国专利工程师、欧洲知识产权顾问亚历山大·里贝表示，中国在知识产权保护领域作出的努力以及取得的进步让人印象深刻。特别是中国近年来采取的多种举措，例如通过税收政策推广实用新型专利等，都取得了很好的效果，这些探索实践还为其他国家提供了很好的借鉴。

“中国在知识产权保护领域所取得的成绩有目共睹。”喀麦隆常驻联合国日内瓦代表团临时代办阿伍姆说，“中国不断修订和完善知识产权保护相关法律法规，推出新政策加强自身知识产权保护能力，取得了飞速进步。我们应该公正客观地评价中国在这一领域所作出的努力。”他同时表示，中国在这一过程中培养出许多优秀的知识产权领域的人才，未来将为中国乃至世界的知识产权事业作出更大贡献。

近几年，中国在更好保护外资企业合法权益、提高知识产权审查质量和审查效率、完善惩罚性赔偿制度等方面取得一系列新的成效，通过加大知识产权保护力度营造一流国际营商环境，吸引越来越多的外资企业。世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境全球排名大幅提升至第三十一位，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。

“中国政府采取的这些措施有助于保护和激发企业创新的积极性，这对中国企业和在中国的外国企业都有很大帮助。”巴黎欧洲金融市场协会总经理阿诺·布列松说，中国的创新水平连续多年保持上升，中国政府在激励政策、研发支持等方面优于其他国家，吸引了很多国际创新企业。“通过企业间创新合作带动城市间创新合作，也进一步推动了世界科技发展和创新合作。”布列松补充说。

里贝举例说，中国最高人民法院在北京设立知识产权法庭，是中国完善知识产权和诉讼法律制度的重要一步。这一举措不仅大大缩短了知识产权案件审理周期，还提升了外国专利申请人或持有者对中国司法管辖权的信心。

斯里兰卡总统外交秘书加纳什·科伦伯格说：“近年来，中国通过共建‘一带一路’平台进一步加强国际知识产权保护合作。我相信，未来中国将为全球知识产权治理贡献更多力量。”

国际知识产权律师联合会前会长巴斯蒂亚·科斯特表示，中国较短时间内在知识产权保护领域取得了巨大进步，这些成功实践和经验将帮助中国知识产权制度不断得到完善。

（本报日内瓦3月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 16 版）

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