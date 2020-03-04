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哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见杨洁篪

2020年03月04日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报努尔苏丹3月3日电  （记者周翰博）3月3日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在努尔苏丹会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，中哈关系已成为国家间睦邻友好、互利共赢的典范。去年，习近平主席和总统先生共同宣布建立中哈永久全面战略伙伴关系，赋予双边关系新的历史定位和内涵。中方愿同哈方共同努力，全面落实两国元首共识，巩固政治互信，加强相互支持和战略协作，在上合组织和亚信框架内密切沟通配合，推动两国安全合作走深走实，共同应对地区安全风险和挑战。双方要持续深化务实合作，推动高质量共建“一带一路”取得更多成果，以产能、贸易、农业、基础设施建设为优先方向，着力打造金融、高技术、数字经济等新增长点，更好发挥合作共赢示范效应，推动中哈关系不断取得更大发展。

　　杨洁篪感谢哈方对中方抗击新冠肺炎疫情提供支持和帮助，表示各国是休戚与共、同舟共济的命运共同体，中方愿加强同世界卫生组织沟通交流，同各国深化卫生防疫合作，携手应对全球公共卫生风险。

　　托卡耶夫表示，哈方坚信中方必将战胜疫情。哈方致力于同中方长期友好合作，将坚定不移发展哈中永久全面战略伙伴关系，密切对接“光明之路”新经济政策同“一带一路”倡议，推动两国务实合作取得更多成果，更好惠及两国和两国人民。

　　同日，杨洁篪还会见了哈萨克斯坦外长特列乌别尔季。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）
(责编：曹昆)
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