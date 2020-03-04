乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会见杨洁篪

本报努尔苏丹3月3日电 （记者周翰博）塔什干消息：3月2日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪表示，近年来，中乌关系快速发展，实现历史性跨越。习近平主席和总统先生连续三年举行会晤，引领双边关系保持高水平运行。中方愿同乌方一道，密切高层往来，统筹规划新形势下双边关系发展目标，加强战略协作，拓展全方位合作，打造共建“一带一路”新增长点，深化人文交流，更好维护共同利益，实现共同发展和共同繁荣。

杨洁篪说，在中国抗击新冠肺炎疫情的时刻，乌方向中方提供医疗物资援助，中方对此表示感谢。在习近平主席领导下，全中国人民团结一心抗击疫情，取得阶段性成果，疫情防控积极向好态势正在拓展。我们有信心、有能力战胜疫情，将继续积极开展抗疫双多边合作，为维护地区和全球公共卫生安全作出新贡献。

米尔济约耶夫表示，乌方坚定支持中方抗击疫情，相信在习近平主席领导下，伟大的中国和中国人民将彻底战胜疫情。乌方珍视乌中友好，衷心感谢中方对乌改革发展提供的宝贵支持。乌方坚定奉行一个中国政策，坚决反对外部势力干涉中国内政；将继续加强乌方发展战略与“一带一路”倡议对接，深化各领域合作，推动乌中关系迈上新台阶。

访问期间，杨洁篪还会见了乌兹别克斯坦外长卡米洛夫。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）

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