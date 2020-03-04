人民网>>国际

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会见杨洁篪

2020年03月04日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报努尔苏丹3月3日电  （记者周翰博）塔什干消息：3月2日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，近年来，中乌关系快速发展，实现历史性跨越。习近平主席和总统先生连续三年举行会晤，引领双边关系保持高水平运行。中方愿同乌方一道，密切高层往来，统筹规划新形势下双边关系发展目标，加强战略协作，拓展全方位合作，打造共建“一带一路”新增长点，深化人文交流，更好维护共同利益，实现共同发展和共同繁荣。

　　杨洁篪说，在中国抗击新冠肺炎疫情的时刻，乌方向中方提供医疗物资援助，中方对此表示感谢。在习近平主席领导下，全中国人民团结一心抗击疫情，取得阶段性成果，疫情防控积极向好态势正在拓展。我们有信心、有能力战胜疫情，将继续积极开展抗疫双多边合作，为维护地区和全球公共卫生安全作出新贡献。

　　米尔济约耶夫表示，乌方坚定支持中方抗击疫情，相信在习近平主席领导下，伟大的中国和中国人民将彻底战胜疫情。乌方珍视乌中友好，衷心感谢中方对乌改革发展提供的宝贵支持。乌方坚定奉行一个中国政策，坚决反对外部势力干涉中国内政；将继续加强乌方发展战略与“一带一路”倡议对接，深化各领域合作，推动乌中关系迈上新台阶。

　　访问期间，杨洁篪还会见了乌兹别克斯坦外长卡米洛夫。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved