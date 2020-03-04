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美联储大幅降息50个基点

2020年03月04日04:37  来源：中国新闻网
 
原标题：美联储大幅降息50个基点

　　中新社纽约3月3日电 美国联邦储备委员会3日宣布降息50个基点，联邦储备基金利率从1.5%-1.75%区间降至1%-1.25%区间。

　　美联储通常在货币政策例会上决定如何调整联邦储备基金利率，下次货币政策例会预定在3月17日至18日举行。2019年美联储共降息三次，每次25个基点。

　　美联储当天发表声明说，美国经济的基本面仍然强劲。但新冠病毒对经济活动构成不断变化的风险。为应对风险，同时支持实现充分就业和价格稳定的目标，美联储决定降息。美联储正在密切监测事态发展及其对经济前景的影响，将使用相关工具、采取适当行动支持经济发展。声明中的表决结果显示，降息50个基点得到投票理事的一致赞成。

　　美联储主席鲍威尔在当天举行的记者会上说，美联储试图通过降息保持经济强劲增长，将根据实际情况采取适当措施。尽管疫情持续时间仍是未知数，鲍威尔表示对美国经济和劳动力市场有充分信心。

　　在回答关于未来货币政策的问题时，鲍威尔称，美联储的货币政策围绕实现充分就业和价格稳定两大目标制定，如果未来的情况转变，美联储会毫不迟疑地在合适时机改变货币政策。对于美国总统特朗普近期频繁发声敦促美联储放松货币政策，鲍威尔重申，美联储绝不会受政治因素影响，公众了解这一点非常重要。

　　《华尔街日报》说，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，美国股市上周大幅下挫；随着美国新冠肺炎病例的增加，国内消费市场可能受到影响。美联储认为疫情可能会给美国经济造成冲击。报道认为，尽管降息不能解决疫情带来的所有问题，但可以缓解疫情对消费支出和市场信心的损伤，稳定金融市场，并在疫情结束后推动经济更快复苏。

　　美联储宣布降息后，美股当天一度明显上涨；但在鲍威尔记者会后又开始震荡下跌。《纽约时报》分析称，尽管降息对股市来说是利好消息，但鲍威尔关于未来货币政策的表述暗示仍然可能加息，因此股市出现动荡。(完)

(责编：李枫、岳弘彬)
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