东京透露延期办奥运口风 决定权在国际奥委会

新华社东京3月3日电（记者王子江 沈红辉）日本奥运会大臣桥本圣子3日在国会质询时透露出东京奥运会可能延期的想法，但是否有进一步的行动，只能等待日本奥组委4日向国际奥委会执委会的例行陈述内容。

当天在日本国会参议院接受质询时，有议员问桥本圣子奥运会是否能够延期，她回答说：“5月底是判断东京奥运会能否如期举行的重要时间点，举办合同只写着，如果东京奥运会不能在2020年内举行，国际奥委会有权中止合同。根据这一条款，东京奥运会可以在2020年内对举办日期进行调整。”

不过，桥本圣子同时表示，东京奥组委、国际奥委会和东京都正在全力筹备以7月24日开幕时间而定的奥运会，日本政府也尽力给予帮助。她还说，已经有国际奥委会委员认为5月底是最终判断能否如期举办的最后期限。她指的委员是来自加拿大的迪克·庞德。

尽管奥运会的举办日期一般由举办城市提出，但《奥林匹克宪章》第32条规定：“奥运会的举办日期，由国际奥委会执委会决定。”

桥本圣子说的举办合同，指的是一个城市获得奥运会举办权后，将“立刻”与国际奥委会签订一份举办合同，合同通常在宣布申办成功的现场立刻签署。“立刻”是《奥林匹克宪章》第36条的规定，因此合同中不可能有奥运会举办的具体日期。

事实上，东京在2013年9月7日获得奥运会举办权，2015年7月24日，日本政府在首相官邸召开“奥运推进总部”(总部长为首相安倍晋三)首次会议，基本确定东京奥运会开幕式将于2020年7月24日举行。

国际奥委会4日将举行执委会，东京奥组委将通过视频向国际奥委会执委会陈述筹备情况，东京奥组委早些时候已经通知记者，奥组委主席森喜郎和首席执行官武藤敏郎将在陈述后举行新闻发布会。东京奥组委是否会正式提出延期，相信到时候将有正式的说法。

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