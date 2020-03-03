穿过城市 掠过高山 世界上最佳的火车体验之旅

从法国田园诗般的多尔多涅省（Dordogne），到风景如画的意大利里维埃拉（Riviera）或是充满魔力的比利牛斯山脉（Pyrenees），铁路之旅不只是从A到B，更在于它的美妙旅程体验。

在全世界，这些令人难以置信的铁路交通网会让你舒适的从座位上进入标志性、历史性的热门旅游景点。

铁路旅行假期适合所有类型的旅行者，尤其它是更有组织的、更让人负担得起的旅行。

铁路的发展有助于将你的旅行梦想变为现实，并允许你在令人惊叹的地方探索一些世界上最具标志性的轨道。

如果你拥有包括旅行、住宿、导游和美食在内的一整铁路旅行项目，你就可以更加方便的探索那些优雅的新地方，充分领略意大利、瑞士、法国和西班牙等目的地无穷魅力。

现在来看一下世界上最好的火车体验旅程，这也是探索的一部分。

冰川快车

冰川快车（Glacier Express）

举世闻名的冰川快车（Glacier Express）之旅的确与众不同。不但让你从库尔（Chur）平稳舒适的到达布里格（Brig），它还具有独特的落地玻璃窗，你可以在全景火车车厢中欣赏瑞士阿尔卑斯山无与伦比的360度全景。

此外，这里还有9天冰川快车全包假期旅程，让你享受更多瑞士秀丽风景的铁路包括伯尔尼纳快线（Bernina Express）、阿尔布拉线（Albula Line）和阿罗萨线（Arosa Line）。

少女峰快车（Jungfrau Express）

少女峰快车（Jungfrau Express）

历史悠久的少女峰快车（Jungfrau Express）的“欧洲之巅”之旅。沿着少女峰铁路走会到达令人难以置信的欧洲最高的少女峰山顶火车站。

令人敬畏的全包式8天少女峰特快铁路假期旅程会带你进入艾格峰北壁，穿越陡峭地蒙克山脉，然后停在一个海拔3454米的雪地平台上，在这里可以欣赏到数英里的壮丽景色。

Truffadou蒸汽火车

乘坐Truffadou蒸汽火车让人仿佛回到过去。乘坐美丽的蒸汽机车，穿越法国乡村迷人的多尔多涅河谷（Dordogne Valley），这是一次以原始简约和魅力的方式体验火车旅行的机会。

Truffadou蒸汽火车铁路线，经过精心修复，往返行程达8英里，6天的多尔多涅省铁路假期旅程，更是受到各个年龄段度假者的欢迎。

比利牛斯山脉（Pyrenees）的黄色火车

比利牛斯山脉（Pyrenees）的黄色小火车。

一个多世纪以来，乘坐比利牛斯山脉的小黄色火车一直是到达法国比利牛斯山脉最浪漫的方式之一。这段标志性的黄色小火车也是你前往邻国一些令人叹为观止风景区的护照。

在8天的比利牛斯山脉铁路假期发现之旅，不仅探索了比利牛斯山脉，还进一步探索了经典的加泰罗尼亚小镇菲格雷斯（Figueres）。

沿五渔村（Cinque Terre）铁路之旅

意大利五渔村（Cinque Terre）。

连接五渔村的五个神话般的沿海城市，乘坐火车被认为是探索意大利里维埃拉（Riviera）的最佳方式，轻松的穿越里奥马焦雷（Riomaggiore）、马纳罗拉（Manarola）、科尔尼利亚（Corniglia）、韦尔纳扎（Vernazza）、蒙特罗索（Monterosso）的铁路可让你避免了意大利西北部狭窄而曲折的悬崖边道路，直通这些精致的渔村中心，一览无余。

乘坐火车游览五渔村只是9天铁路假期的一大亮点，其中还包括前往Portofino和San Fruttuoso的巡游以及热那亚（Genoa）老城区的导览游。

北约克郡沼泽列车

北约克郡沼泽列车

要探寻最好的乡村景色，相比传统的铁路之旅，还有什么比这条线路更典型的呢？北约克郡沼泽铁路（North Yorkshire Moors Railway）于1836年首次通车，是英国最受欢迎的遗产线之一，它直接穿过北约克沼泽国家公园（North York Moors National Park ），可欣赏到24英里的乡村美景。

你还可以乘坐Keighley＆Worth山谷蒸汽铁路穿越风景秀丽的山区，完成对约克郡的铁路探索。

首都城市列车

首都城市列车在首都之间穿行，从柏林到布拉格、从维也纳到布达佩斯，铁路发现之旅让你终生难忘，将你与中欧四个迷人的首都联系在一起。

从德国最大的城市开始，独特的11天探索之旅将带你在四个完全不同的国家首都的铁路线上穿行，然后在匈牙利最受欢迎的目的地的结束这趟阳光之旅。

在世界一流的城堡、宫殿和博物馆停靠，这是对欧洲艺术、历史和文化无与伦比的探索，所有这些都塞满了令人难忘的火车观光假期旅程。

弗洛姆（Flam）铁路

弗洛姆（Flam）铁路。

被誉为世界上最美丽的铁路旅行之一，乘坐弗洛姆（Flam）铁路是一次真正的不可磨灭的经历。火车从松恩峡湾(Sognefjord)的支流Aurlandsfjord开往Myrdal站的高山，与挪威峡湾最壮丽的风景相交。

令人着迷的是，弗洛姆铁路是世界上最陡的标准轨距铁路线之一，从海滨、瀑布到山腰都充满刺激性，是一次真正的挪威史诗般的冒险之旅。

Zillertalbahn铁路

齐勒山谷铁路

乘坐齐勒山谷铁路（Zillertalbahn Railway）畅游，这是在奥地利探索齐勒山谷（Zillertal Valley）的最佳方式。

拥有118年历史的Zillertalbahn蒸汽火车提供了怀旧铁路旅行的机会，沿着狭窄的轨道从Achensee湖以南的Jenbach镇穿过蒂罗尔省到达热门旅游目的地Mayrhofen。

在这个铁路假期中，这种独特的蒸汽火车体验只是乐趣的一部分，此外，还能在萨尔茨堡(Salzburg)的导游带领下游览科尼格塞湖（Lake Konigssee），在风景如画的奥本多夫（Oberndorf）享受8晚全包入住。

(责编：燕勐、徐祥丽)